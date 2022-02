Serie B, 25°giornata: in vetta vince solo il Brescia che scavalca il Lecce al comando

0 0

Non ha pace la testa della classifica del campionato di serie B che cambia padrone per la terza giornata consecutiva. Dopo Cremonese e Lecce, tocca al Brescia che è l’unica squadra a vincere fra le prime quattro e che torna al comando del torneo dopo le settimane di caos e incertezza attorno al tecnico Filippo Inzaghi.

Delle 33 reti segnate nella 25.ma giornata, due le mette a segno Rodrigo Palacio che consegna al Brescia il 2-0 contro l’Ascoli e la vetta della classifica ai lombardi, grazie anche ai pareggi a reti bianche della Cremonese col Vicenza e del Pisa col Parma, nonché all’inattesa sconfitta casalinga del Lecce per 2-1 contro il Cittadella. Ne approfitta così anche il Monza che vince 4-1 in casa del Pordenone portandosi a 3 punti dal primo posto e a 2 dal secondo. In zona playoff risalgono il Benevento, che travolge 5-0 il Como, il Perugia (vittorioso ad Alessandria) ed il Frosinone che piega in casa la Reggina per 3-0. In coda, successo vitale per la Spal che rifila 5 reti alla Ternana, mentre il derby calabrese Crotone-Cosenza termina con un pirotecnico 3-3 che serve pochissimo ai padroni di casa, appena un po’ dio più ai silani che erano in vantaggio per 2-0 all’intervallo e per 3-2 al 90′. Il quarto pareggio consecutivo ottenuto dal Vicenza, infine, allunga la striscia utile dei veneti ma non ne risolve i problemi sul fondo della graduatoria dove nel frattempo il Pordenone appare ormai spacciato.

Ancora in gol Coda (Lecce) che fortifica il suo primato in testa alla classifica marcatori con 13 reti, seguito dal compagno di squadra Strefezza, fermo a 11, e da Lapadula (Benevento) a 10. Charpentier (Frosinone) raggiunge Corazza (Alessandria) e De Luca (Perugia) a quota 9, mentre Maric (Crotone) con la sua tripletta sale a 8 reti, le stesse di Donnarumma e Falletti (Ternana), di Vazquez (Parma) e di Dany Mota (Monza).

CLASSIFICA: Brescia 47; Lecce, Cremonese e Pisa 46; Monza 44; Benevento 43; Perugia e Frosinone 41; Ascoli 39; Cittadella 38; Como 34; Reggina 32; Ternana 31; Parma 29; Spal 27; Alessandria 23; Cosenza 20; Vicenza e Crotone 15; Pordenone 12.

di Marco Milan

