Formula 1, Stati Uniti: Verstappen piega Hamilton ed allunga in classifica

0 0

Read Time 2 Minute, 1 Second

La lotta continua, ma le gare diminuiscono e Max Verstappen piazza un altro colpo verso il suo primo titolo mondiale. Ad Austin l’olandese della Red Bull ha conquistato pole position e vittoria, portando a 12 punti il suo vantaggio in testa alla classifica iridata a 5 gran premi dal termine del campionato.

DUELLO: gara bella, tirata fino alla fine, con scatto bruciante di Hamilton al via e rimonta di Verstappen dopo le soste ai box. L’olandese batte un colpo pesantissimo negli Stati Uniti perché la pista era totalmente favorevole alla Mercedes che invece ha parzialmente fallito l’appuntamento col secondo posto di Hamilton che allontana l’inglese dalla Red Bull. 12 punti fra Verstappen ed Hamilton a 5 corse dalla fine e la faccia del campione del mondo in carica a fine gara era l’emblema di un momento che sembra sorridere ad un Verstappen sempre più solido, concreto e convinto di riuscire ad acciuffare il suo primo titolo mondiale della carriera.

SOLIDITA’: gara ottima anche per Sergio Perez che agguanta il podio e porta altri punti in cascina per la Red Bull in ottica campionato costruttori; aiuto che non fornisce Bottas alla Mercedes, giunto sesto dopo la vittoria in Turchia di due settimane fa. Solida anche la Ferrari, soprattutto con Leclerc che parte quarto ed arriva quarto cercando di impensierire anche Perez per il gradino più basso del podio, mentre Sainz perde il confronto con Ricciardo (quinto), anche se la scuderia britannica sembra attraversare un periodo più appannato rispetto ad una Ferrari molto concreta e con un motore decisamente più competitivo del recente passato.

RETROVIE: continua a deludere l’Alpine, costretta a ritirare la macchina di Ocon e fuori dai punti con Fernando Alonso, così come in Texas combina poco la Williams, mai in grado di lottare per le prime 10 posizioni sia in qualifica che in gara. Acciuffano punti iridati sia Tsunoda, nono e migliorato nel corso della stagione dopo un inizio titubante, che Sebastian Vettel, giunto decimo in un gran premio nel quale partiva anche penalizzato. Faticano, infine, le Alfa Romeo che dimostrano ancora una volta di mancare anche se per poco la zona punti.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Perez (Red Bull); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Ricciardo (McLaren); 6. Bottas (Mercedes); 7. Sainz (Ferrari); 8. Norris (McLaren); 9. Tsunoda (Alpha Tauri); 10. Vettel (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 287.5; 2. Hamilton 275.5; 3. Bottas 185.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com