Serie B, 9° giornata: il Pisa stecca in casa, si fanno sotto Brescia e Benevento

0 0

Read Time 1 Minute, 47 Second

21 reti, nessuna vittoria esterna e 3 pareggi nella nona giornata del campionato di serie B che fa registrare il clamoroso pareggio casalingo della capolista Pisa nel testacoda contro il Pordenone, risultato che permette a Brescia e Benevento, prime inseguitrici dei toscani, di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Quello che non ti aspetti a Pisa: la squadra di D’Angelo va in vantaggio, gestisce ma non chiude la gara, il Pordenone, designato da tutti alla vigilia come vittima sacrificale, prende coraggio e al 96′ approfitta di un colossale pasticcio del portiere pisano Nicolas che si fa rubare palla anziché rinviarla, segna l’1-1 che blocca la fuga della capolista. Secondo punto in classifica per i friulani, primo dal fresco ritorno in panchina di Bruno Tedino dopo l’esonero di Rastelli. Alle spalle del Pisa risale il Brescia che piega la Cremonese nel finale dopo che i grigiorossi avevano fallito il rigore del vantaggio, così come si fa sotto il Benevento che vince in scioltezza contro il Cosenza. Manca una buona occasione per avvicinare le primissime posizioni il Lecce, bloccato sullo 0-0 in casa dal Perugia e raggiunto dalla Reggina che supera 2-1 un Parma sempre più deludente. Buon risultato per il Frosinone che batte l’Ascoli e lo aggancia in classifica, stesso risultato del Monza che proprio al 90′ vince col Cittadella e lo aggancia a quota 13 punti, gli stessi della Ternana che travolge 5-0 un irriconoscibile Vicenza. In coda, vince lo spareggio salvezza l’Alessandria contro il Crotone, mentre Spal e Como pareggiano 1-1 e restano impantanate a quota 10 in piena zona playout.

Cambia poco o nulla in vetta alla classifica marcatori con Lucca (Pisa) e Mulattieri (Crotone) al comando con 6 reti e seguiti a 5 da Dionisi (Ascoli), Lapadula (Benevento), Galabinov (Reggina), Corazza (Alessandria) ed Okwonkwo (Cittadella). A quota 4, infine, Coda e Di Mariano (Lecce), Donnarumma e Falletti (Ternana), Colombo (Spal) e Gori (Cosenza).

CLASSIFICA: Pisa 20; Brescia 17; Lecce, Cremonese, Reggina e Benevento 16; Ascoli, Perugia e Frosinone 14; Ternana, Cittadella e Monza 13; Cosenza 11; Parma, Como e Spal 10; Alessandria e Crotone 7; Vicenza 3; Pordenone 2.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com