Serie B, 8°giornata: primo ko per il Pisa, ma alle sue spalle non vince nessuno

0 0

Read Time 1 Minute, 36 Second

Prima o poi doveva arrivare e alla fine è arrivata: la prima sconfitta stagionale del Pisa matura in quel di Crotone ma lascia i nerazzurri al comando della classifica, anche perché alle spalle della squadra di D’Angelo non si registrano vittorie.

Il Pisa a Crotone gioca male, va sotto, fallisce il rigore del pareggio e alla fine perde 2-1 e fa registrare il suo primo ko stagionale, nel giorno del primo successo in campionato dei calabresi. Ma i toscani rimangono comunque in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio sulla Cremonese che pareggia per 1-1 lo scontro diretto con il Benevento. Al terzo posto il Lecce (1-1 ad Ascoli), al quarto la coppia Ascoli-Brescia coi marchigiani che agganciano i lombardi, sconfitti di misura a Perugia. Finiscono in parità ed a reti bianche le sfide tra Parma e Monza e tra Cittadella e Spal, tutte squadre senza ancora una precisa identità nonostante le ambiziose pretese di inizio stagione; pari anche per il Frosinone che rimonta il Cosenza e rimane a braccetto a metà classifica proprio coi silani. Vincono, invece, la Reggina che espugna Vicenza ed il Como che regola 2-0 l’Alessandria acciuffando il secondo successo del suo campionato. In coda, infine, resta ultimo e con un sol punto racimolato il Pordenone, travolto in casa da un’esuberante Ternana che, viceversa, inizia ad allontanarsi dai bassifondi della graduatoria.

Mulattieri (Crotone) aggancia Lucca (Pisa) al comando della classifica marcatori con 6 reti, a seguire Dionisi (Ascoli), Corazza (Alessandria) ed Owkwonkwo (Cittadella) a quota 5, quindi il gruppone a 4 formato da Lapadula (Benevento), Coda e Di Mariano (Lecce), Colombo (Spal), Galabinov (Reggina), Falletti (Ternana) e Gori (Cosenza).

CLASSIFICA: Pisa 19; Cremonese 16; Lecce 15; Ascoli e Brescia 14; Perugia, Reggina, Cittadella e Benevento 13; Cosenza e Frosinone 11; Parma, Ternana e Monza 10; Como e Spal 9; Crotone 7; Alessandria 4; Vicenza 3; Pordenone 1.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com