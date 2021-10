Formula 1, Turchia: primo acuto di Bottas, Verstappen torna in testa al campionato

0 0

Prima vittoria del 2021 per Valtteri Bottas che vince in Turchia dopo un anno di attesa (ultimo successo in Russia nel 2020) e dopo la pole position ereditata da Hamilton il sabato a causa della penalità dell’inglese. La Mercedes del finlandese domina l’umida gara di Istanbul davanti alle due Red Bull, risultato che riporta Verstappen in testa al campionato a +6 su Hamilton, solo quinto al traguardo.

ALLELUJA: decimo successo in carriera per Bottas, primo dell’anno, in una delle gare più belle e consistenti per il finlandese che dal 2022 passerà all’Alfa Romeo per far spazio al rampante Russell. Il pilota scandinavo della Mercedes è scattato dalla pole position ed è partito come la sua squadra si aspettava, ovvero tenendo dietro Max Verstappen che sapeva probabilmente di avere una sola possibilità per vincere la gara, vale a dire scavalcare Bottas al via. L’olandese non ci è riuscito e alla fine si è accontentato del secondo posto che gli è comunque sufficiente per tornare in vetta alla classifica mondiale con 6 punti di vantaggio su Hamilton che ha chiuso in quinta posizione un gran premio tutt’altro che positivo per lui.

AZZARDI: è stata la gara dei tentativi, delle follie, delle strategie al limite. La pista umida non si è mai realmente asciugata nonostante scrosci di pioggia non ne siano mai arrivati e ciò ha consentito a piloti e scuderie di scegliere se fermarsi o meno, non avendo l’obbligo di cambiare mescola con asfalto bagnato. Bottas, Verstappen e Perez sono stati i più lineari, si sono fermati nel momento giusto ed hanno blindato il podio, altrettanto non hanno fatto Leclerc ed Hamilton che hanno corso il rischio di arrivare fino in fondo con la prima gomma intermedia montata, per un azzardo che non ha pagato: il monegasco è stato in testa per qualche giro cullando il sogno di vincere la prima gara della Ferrari dal 2019 a questa parte, poi si è arreso alla maggior velocità di Bottas e dei due della Red Bull; l’inglese della Mercedes ha perso il podio a causa di questa strategia più folle che coraggiosa ed ha terminato la corsa al quinto posto, con la testa della classifica lasciata a Verstappen.

GLI ALTRI: delusissimo Fernando Alonso che partiva quinto e che ha vissuto un inizio di gara da incubo col contatto con Gasly prima e l’incidente causato con Mick Schumacher poi. Lo spagnolo ha terminato nelle retrovie perdendo una ghiottissima occasione per tornare nelle prime posizioni, impresa invece riuscita proprio a Gasly che è finito sesto nonostante 5 secondi di penalità. Sorride la Ferrari che ha piazzato Leclerc al quarto posto e Sainz all’ottavo nonostante la partenza dall’ultima posizione della griglia, mentre in Turchia è apparsa sottotono la McLaren: Norris è arrivato settimo al traguardo al termine di una gara piuttosto anonima, mentre Ricciardo (partito dal fondo dello schieramento) è rimasto in difficoltà per tutto il gran premio ed è finito fuori dalla zona punti col risultato che la Ferrari guadagna 10 punti sui rivali inglesi nella lotta per il terzo posto nella classifica costruttori.

RESOCONTO: 1. Bottas (Mercedes); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Perez (Red Bull); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Gasly (Alpha Tauri); 7. Norris (McLaren); 8. Sainz (Ferrari); 9. Stroll (Aston Martin); 10. Ocon (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 262.5; 2. Hamilton 256.5; 3. Bottas 177.

di Marco Milan

