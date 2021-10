Serie B, 7°giornata: il Pisa consolida il primato, stecca il Brescia, avanza la Cremonese

0 0

La marcia del Pisa in testa al campionato di serie B riprende dopo il pareggio di Parma e grazie al netto 2-0 inflitto ad una buona Reggina. Sei vittorie ed un pareggio per la squadra di D’Angelo che prova ad andare in fuga con 4 punti di vantaggio sul secondo posto e 5 sul terzo.

Vince anche da grande il Pisa che contro la Reggina (alla prima sconfitta stagionale) sblocca subito la situazione, amministra, gestisce e poi colpisce per il 2-0 finale. Difficile parlare di fuga alla settima giornata, ma certo è che i toscani si candidano come protagonisti attivi del torneo. Sale in seconda posizione la Cremonese che liquida in casa la Ternana e scavalca sia il Brescia che l’Ascoli, entrambe a secco di vittorie: i bresciani perdono il derby lombardo contro il Como che fa così registrare due prime volte, la prima sconfitta degli uomini di Inzaghi e la prima gioia dei comaschi; si salva invece l’Ascoli che a Crotone va sotto 2-0 e proprio in pieno recupero acciuffa il pareggio che condanna i calabresi a dover rinunciare ancora una volta al primo successo in campionato. Risale anche il Lecce che travolge al Via del Mare un Monza ancora alla ricerca di una propria identità, un po’ come il Benevento, bloccato sullo 0-0 casalingo da un buon Perugia. Grazie ad un super Okwonkwo il Cittadella sbanca Frosinone e si riaffaccia in zona playoff dove fatica a rientrare il Parma che in casa della Spal va avanti 2-0 e nel finale subisce il 2-2. In coda, prima vittoria per l’Alessandria (1-0 al Cosenza), prima vittoria e primi punti per il Vicenza che vince in casa del Pordenone e lo lascia inchiodato da solo sul fondo della classifica.

Sale in vetta alla classifica dei marcatori Lucca (Pisa) con 6 reti, una in più di Dionisi (Ascoli), Corazza (Alessandria), Mulattieri (Crotone) e Okwonkwo (Cittadella), tutti a 5. Seguono a 4 Coda e Di Mariano (Lecce), Lapadula (Benevento) e Colombo (Spal).

CLASSIFICA: Pisa 19; Cremonese 15; Lecce e Brescia 14; Ascoli 13; Benevento e Cittadella 12; Perugia, Cosenza, Reggina e Frosinone 10; Parma e Monza 9; Spal 8; Ternana 7; Como 6; Crotone e Alessandria 4; Vicenza 3; Pordenone 1.

di Marco Milan

