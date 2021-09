Serie B, 6°giornata: Pisa indenne a Parma, rimonta da urlo del Brescia ad Ascoli

0 0

21 reti, 3 vittorie esterne e 4 pareggi nella sesta giornata di serie B che mantiene il Pisa al comando della classifica nonostante il pareggio ottenuto in casa del Parma dopo 5 successi consecutivi. Alle spalle dei toscani sale il Brescia, mentre in coda il Vicenza resta l’unica squadra ancora a secco di punti.

Solido e determinato, il Pisa capolista perde i suoi primi punti stagionali dopo l’1-1 di Parma ma esce rafforzato dalla trasferta emiliana in casa di una delle formazioni sulla carta migliori del campionato. I toscani hanno confermato compattezza e ambizioni, rimanendo peraltro in vetta alla classifica perché l’Ascoli, in vantaggio per 2-0, si fa riprendere e superare dal Brescia che vince 3-2, scavalca i marchigiani e si porta all’inseguimento del Pisa. In evidente ripresa anche il Lecce, corsaro a Cittadella, che aggancia al quarto posto il Benevento, bloccato sul pari in quel di Como. A seguire, la Reggina ed il Frosinone che pareggiano 0-0 nello scontro diretto e vengono agganciati dal sorprendente Cosenza, vittorioso nel derby di Calabria contro un Crotone sempre più in difficoltà. Non sta bene neanche la Spal, battuta a Terni e raggiunta a quota 7 proprio dagli umbri di Lucarelli, mentre i corregionali del Perugia cedono il primo punto stagionale all’Alessandria che aggancia così il Pordenone (sconfitto 3-1 a Monza) e lascia il Vicenza fanalino di coda del torneo e ancora a quota zero dopo la sesta battuta d’arresto in altrettanti incontri da parte dei biancorossi, superati in casa pure dalla Cremonese. Il cambio di panchina con Brocchi al posto di Di Carlo, insomma, non sembra ancora aver dato la svolta sperata ai veneti.

Sono ora in tre al comando della classifica marcatori: Lucca (Pisa), infatti, agguanta a 5 reti Mulattieri (Crotone) e Corazza (Alessandria), mentre a 4 Lapadula (Benevento) divide la piazza con Dionisi (Ascoli) ed Okwonkwo (Cittadella). A quota 3, infine, Coda e Di Mariano (Lecce), Moreo (Brescia), Gori (Cosenza), Galabinov (Reggina) e Colombo (Spal).

CLASSIFICA: Pisa 16; Brescia 14; Ascoli e Cremonese 12; Lecce e Benevento 11; Cosenza, Reggina e Frosinone 10; Perugia, Monza e Cittadella 9; Parma 8; Ternana e Spal 7; Como e Crotone 3; Alessandria e Pordenone 1; Vicenza 0.

di Marco Milan

