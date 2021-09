Formula 1, Russia: Hamilton approfitta della pioggia, beffa Norris e fa 100, Verstappen rimonta da 20° a 2°

0 0

Lewis Hamilton vince a Sochi la sua centesima gara della carriera, si riporta in testa alla classifica mondiale nonostante il secondo posto in rimonta di Max Verstappen e conquista uno dei successi più rocamboleschi e forse insperati della sua vita. Sul podio, oltre ai due contendenti al titolo, anche la Ferrari di Sainz, mentre se ne va delusissimo Norris, dominatore fino a 4 giri dalla fine e poi settimo.

FINALE THRILLING: sembrava tutto apparecchiato per la seconda vittoria consecutiva della McLaren dopo il trionfo di Ricciardo a Monza, la pole position nel sabato russo di Norris e il dominio dell’inglese in gara nonostante un Sainz arrembante ad inizio gara ed un Hamilton in rimonta nel finale. Poi ecco la pioggia a poco più di 4 giri dal termine, Hamilton rientra, Norris no, il pilota della McLaren si prende da solo il rischio nonostante il box lo richiami, ma l’acqua aumenta, chi non cambia le gomme pattina come sul ghiaccio, alla fine Norris sbanda, Hamilton lo supera e va a prendersi la vittoria numero 100 della carriera che lo riporta inoltre pure in testa alla classifica mondiale. Il giovane inglese della McLaren effettua tardi la sosta e chiude settimo, deluso ma forse più maturo dopo una simile esperienza.

LOTTA: ma a sorridere dopo la corsa di Sochi è anche Max Verstappen che, partito ultimo a causa della penalità dovuta alla sostituzione del motore, ha avuto poco ritmo in pista ma grazie alla pioggia ha chiuso in seconda piazza riducendo al minimo i punti persi in classifica da Hamilton che torna sì davanti ma solo di due lunghezze. Considerata la pista (in Russia la Mercedes ha vinto 8 volte in 8 edizioni disputate) e l’ultimo posto in griglia di partenza, l’olandese torna a casa con fiducia e ottimismo. Chi ha lottato è stata pure la Ferrari, con Sainz che dopo i primi giri era in testa e che ha concluso sul podio, e Leclerc che è finito fuori dalla zona punti dopo aver commesso lo stesso errore di Norris nel finale, ma che per tutto il gran premio ha combattuto e rimontato posizioni da una partenza simile a quella di Verstappen (19.mo posto).

GLI ALTRI: delude ancora Perez che non riesce ad eguagliare le prestazioni del suo compagno di scuderia Verstappen, così come anonima è stata la gara di Valtteri Bottas, incapace di bloccare l’olandese e di azzannare le posizioni di vertice, col quinto posto finale frutto solo del caos di fine gara. Punti preziosissimi per l’Alfa Romeo con Raikkonen (al rientro dopo la positività al Covid che gli aveva fatto saltare gli ultimi due appuntamenti) ed ancora un piazzamento fra i primi dieci per George Russell con una Williams in netta ripresa. Ancora fuori dalla zona punti, viceversa, l’Aston Martin, mentre sorride Fernando Alonso, sesto ed in lotta per il podio nelle fasi concitate della corsa.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Sainz (Ferrari); 4. Ricciardo (McLaren); 5. Bottas (Mercedes); 6. Alonso (Alpine); 7. Norris (McLaren); 8. Raikkonen (Alfa Romeo); 9. Perez (Red Bull); 10. Russell (Williams).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 246.5; 2. Verstappen 244.5; 3. Bottas 151.

di Marco Milan

