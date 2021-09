Serie B, 5°giornata: Pisa inarrestabile, Parma di nuovo ko, cambio di panchina a Vicenza

0 0

Il primo turno infrasettimanale della stagione va in archivio e si porta via il quinto successo in altrettante giornate per il Pisa capolista. La squadra di D’Angelo batte pure il Monza e si gode un primato forse inatteso ma sinora totalmente meritato.

5 su 5, dunque, per il favoloso Pisa che all’Arena Garibaldi si sbarazza del Monza in uno scontro diretto che per ora ha promosso solo i nerazzurri toscani, primi a punteggio pieno e decisi a lottare per la promozione fino alla fine. All’inseguimento della capolista torna l’Ascoli che dopo lo stop col Benevento si riprende immediatamente e vince 3-1 ad Alessandria, lasciando peraltro ancora a zero punti i piemontesi, ultimi assieme al Vicenza, sconfitto dalla Spal e che ha esonerato Di Carlo per far posto a Brocchi. Colpaccio del Perugia in casa della Cremonese e seconda vittoria di fila per il Lecce che sbanca Crotone per 3-0; secondo successo consecutivo pure per il Benevento che travolge 4-1 il Cittadella grazie anche alla tripletta di Lapadula, mentre cade nuovamente il Parma, battuto a Terni dalla Ternana di Lucarelli che conquista così la prima vittoria in campionato. Nelle zone alte della classifica, poi, 2-2 tra Frosinone e Brescia con rimonta dei lombardi nel finale, mentre nei bassifondi pareggia il Pordenone contro la Reggina conquistando così il primo punto in classifica, vince il Cosenza che fa suo il confronto contro il Como, ancora a secco di vittorie.

Restano Corazza (Alessandria) e Mulattieri (Crotone) i capocannonieri del torneo con 5 reti ciascuno, ma vengono avvicinati da Lucca (Pisa) salito a 4 e dal gruppo a quota 3 formato da Lapadula (Benevento), Dionisi (Ascoli), Colombo (Spal), Gori (Cosenza), Moreo (Brescia), Galabinov (Reggina) ed Okwonkwo (Cittadella).

CLASSIFICA: Pisa 15; Ascoli 12; Brescia 11; Benevento 10; Cremonese, Reggina, Frosinone e Cittadella 9; Lecce e Perugia 8; Parma, Cosenza e Spal 7; Monza 6; Ternana 4; Crotone 3; Como 2; Pordenone 1; Vicenza ed Alessandria 0.

di Marco Milan

