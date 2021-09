Serie B, 4°giornata: solo il Pisa a punteggio pieno, la Cremonese sbanca Parma

0 0

Read Time 1 Minute, 49 Second

28 reti e ben 4 vittorie esterne nella quarta giornata del campionato di serie B che consacra il primato solitario del Pisa che vince pure a Vicenza e rimane l’unica formazione del torneo cadetto a punteggio pieno. Impossibile parlare di fuga, per carità, ma i segnali mandati dai toscani sono preoccupanti per le rivali.

Pisa inarrestabile, dunque, nonostante lo svantaggio iniziale a Vicenza, rimontato e capovolto dai nerazzurri che hanno centrato 4 successi su 4 gare. Impresa non riuscita né al Brescia che col Crotone si porta sul 2-0 e si lascia riprendere sul 2-2, né all’Ascoli che addirittura perde, battuto 2-0 in casa dal Benevento. L’impresa di giornata, comunque, è della Cremonese, corsara per 2-1 a Parma ed ora al terzo posto della classifica alla pari dell’Ascoli e del Cittadella che supera 1-0 il fanalino di coda Pordenone. Buoni segnali pure dal Frosinone (2-0 a Como) e dalla Reggina che si impone per 2-1 su una Spal ancora in difficoltà, esattamente come il Monza che contro la Ternana non chiude la partita dopo il gol del vantaggio e subisce in pieno recupero l’1-1 che vale anche il primo punto in campionato per i rossoverdi di Lucarelli. In ripresa il Lecce che ha vinto la partita più rocambolesca della settimana superando per 3-2 l’Alessandria con 2 reti segnate a ridosso del 90′; per i piemontesi quarta sconfitta su altrettante gare ed ultimo posto assieme a Pordenone e Vicenza. Torna da Perugia con un punto che fa tanto morale, infine, il Cosenza di Zaffaroni che dopo un avvio da incubo sembra aver preso confidenza con il campionato.

Coppia al comando della classifica marcatori: Mulattieri (Crotone) e Corazza (Alessandria) tengono la testa con 5 reti ciascuno, seguiti a 3 da Lucca (Pisa) e a 2 da un vastissimo gruppo di calciatori fra cui spiccano i bomber Colombo (Spal), Dionisi (Ascoli), Galabinov (Reggina) e Coda (Lecce).

CLASSIFICA: Pisa 12; Brescia 10; Cremonese, Ascoli e Cittadella 9; Reggina e Frosinone 8; Parma e Benevento 7; Monza 6; Lecce e Perugia 5; Cosenza e Spal 4; Crotone 3; Como 2; Ternana 1; Vicenza, Alessandria e Pordenone 0.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com