Serie B, 1°giornata: la Cremonese affonda il Lecce, solo pareggi per Monza e Parma

Parte col botto la serie B 2021-2022 che nella prima giornata fa registrare la fragorosa caduta del Lecce a Cremona, nonché la sconfitta della Spal a Pisa ed i pareggi di altre favorite come Crotone, Monza e Parma, segno che il torneo, ancora alle primissime battute, può regalare sorprese a non finire.

Il risultato più clamoroso è certamente quello di Cremona dove i padroni di casa travolgono per 3-0 il Lecce di Baroni, una delle favorite per la promozione, alla pari del Monza che a Reggio Calabria non va oltre lo 0-0 e del Parma, bloccato sul 2-2 a Frosinone. Stecca anche il Crotone, ripreso per due volte sul pareggio dal neopromosso Como, così come un’altra sfida tra ex serie A ed ex serie C, ovvero Benevento-Alessandria, regala emozioni e colpi di scena col successo finale dei campani per 4-3. Peggio va alla Spal, sconfitta a Pisa dal gol lampo di Sibilli, mentre partono bene sia l’Ascoli (1-0 al ripescato Cosenza), sia il Perugia (1-0 in casa del Pordenone), nonché due possibili rivelazioni del torneo, ovvero il Cittadella che supera di misura il Vicenza, ed il nuovo Brescia di Filippo Inzaghi, corsaro per 2-0 sul campo della Ternana.

E’ Simone Corazza (Alessandria) il primo capocannoniere del campionato con 3 reti grazie alla tripletta di Benevento, mentre a 2 seguono Mulattieri (Crotone) e Bajic (Brescia). Ad una rete tutti gli altri: Man e Tutino (Parma), Buonaiuto, Valeri e Valzania (Cremonese), Charpentier e Zerbin (Frosinone), Murano (Perugia), Frare (Cittadella), Bidaoui (Ascoli), Foulon, Improta e R. Insigne (Benevento), Sibilli (Pisa), Gliozzi e Iovine (Como).

CLASSIFICA: Cremonese, Brescia, Benevento, Ascoli, Pisa, Perugia e Cittadella 3; Como, Parma, Frosinone, Crotone, Monza e Reggina 1; Alessandria, Cosenza, Vicenza, Spal, Pordenone, Ternana e Lecce 0.

di Marco Milan

