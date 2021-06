Formula 1, Azerbaijan: Verstappen e Hamilton ko, vince Perez davanti a Vettel

0 0

Mai dare nulla per scontato in Formula 1 in generale e a Baku in particolare. Max Verstappen stava dominando il gran premio azero, oltre ad allungare in classifica su un Hamilton in difficoltà e la Red Bull stava piazzando una trionfale doppietta col secondo posto di Perez, poi lo scoppio della posteriore sinistra dell’olandese e l’epilogo più clamoroso con la ripartenza sprint e l’errore di Hamilton.

COLPO DI SCENA: sembrava tutto scontato e tutto ormai facile per Max Verstappen che, nonostante la partenza dalla terza posizione, aveva rimontato superando in fretta il poleman Leclerc e con la strategia della sosta anche Lewis Hamilton. La Red Bull si avviava ad una splendida doppietta, ma a 4 giri dalla bandiera a scacchi la gomma dell’olandese esplode e lascia a piedi quello che era il leader del mondiale e che resta leader grazie al clamoroso errore di Hamilton che nella brevissima ripartenza di due giri dopo l’incidente di Verstappen va lungo nel tentativo di superare Perez e chiude 15.mo per una classifica ora immutata con l’olandese della Red Bull a +4 sul campione del mondo.

GIOIE E DOLORI: festa per Perez, dunque, finalmente competitivo sulla Red Bull e capace di vincere partendo dalla settima posizione ed ora terzo nella classifica mondiale. Sul podio finisce pure Sebastian Vettel, secondo autore di un’altra rimonta da incorniciare e fenomenale nel sorpasso su Charles Leclerc che, viceversa, esce deluso dalla gara dell’Azerbaijan dopo la pole position del sabato in cui era stato bravo e fortunato, e giunto quarto al traguardo con una Ferrari forte sul giro secco ma assai meno in gara. Terzo posto, podio e felicità per Pierre Gasly, così come contenti sono anche in Alpine col sesto posto in rimonta di Fernando Alonso e in Alfa Romeo col decimo posto di Kimi Raikkonen che conquista così il suoo primo punto nel 2021.

NOTTE FONDA: porta a casa zero punti la Mercedes che si vede ora lontana dalla Red Bull nella classifica costruttori e denota, soprattutto, una difficoltà nelle ultime gare rispetto alle rivali. Anche perché, se è vero che Hamilton è finito nelle retrovie a causa di un suo errore quando si sarebbe potuto accontentare del secondo posto che gli avrebbe comunque consentito di scavalcare Verstappen in classifica, è altresì evidente come il fine settimana azero sia stato difficile per l’inglese, sempre in difficoltà contro le Red Bull e in prova anche con la Ferrari. Crisi nera, invece, per Valtteri Bottas, decimo in qualifica e addirittura 12.mo al traguardo dopo una corsa assai più che anonima. L’avvicendamento con Russell per il 2022 sembra sempre più vicino.

RESOCONTO: 1. Perez (Red Bull); 2. Vettel (Aston Martin); 3. Gasly (Alpha Tauri); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Norris (McLaren); 6. Alonso (Alpine); 7. Tsunoda (Alpha Tauri); 8. Sainz (Ferrari); 9. Ricciardo (McLaren); 10. Raikkonen (Alfa Romeo).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 105; 2. Hamilton 101; 3. Perez 69.

di Marco Milan

Marco Milan