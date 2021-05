Serie B, 35.ma giornata: cadono Empoli e Lecce, il Monza sbanca Salerno con Balotelli

0 0

31 reti, 3 vittorie esterne ed un solo pareggio nella 35.ma giornata di serie B che registra il doppio ko di Empoli e Lecce, con l’avvicinamento alla promozione diretta di Monza e Venezia che tenteranno il tutto per tutto negli ultimi tre turni.

Per l’Empoli la sconfitta di Ascoli è sostanzialmente indolore, i toscani mantengono 7 punti di vantaggio sul terzo posto e si sentono a pieno diritto in una botte di ferro. Tutt’altro discorso, invece, per il Lecce che rimane secondo nonostante la sconfitta casalinga (la seconda consecutiva al Via del Mare) contro il Cittadella e mantiene un punto sulla Salernitana, battuta 3-1 in casa dal Monza (doppietta di Balotelli appena entrato in campo), un risultato che rilancia le ambizioni dei brianzoli e tiene accesa una speranza anche per il Venezia, vittorioso 3-1 contro il Chievo. Lo scontro diretto fra Monza e Lecce della prossima giornata potrebbe scrivere un capitolo decisivo nella corsa al secondo posto, mentre in zona playoff, oltre ai successi già citati di Cittadella, Monza e Venezia, batte un colpo importante il Brescia che supera la Spal ed avvicina gli stessi emiliani, il Chievo e la Reggina che pareggia in rimonta a Cremona allontanando forse definitivamente i grigiorossi dalla lotta per gli spareggi. Il successo in casa dell’Entella salva virtualmente il Vicenza, così come più tranquillo è pure il Frosinone che piega in casa il Pisa e torna a respirare. In zona retrocessione, condanna aritmetica per l’Entella, vicinissima per il Pescara, battuto nettamente a Cosenza 3-0; proprio i calabresi provano a tenere accesa la possibilità di disputare i playout, anche se il successo dell’Ascoli lascia a 5 i punti di distacco fra quint’ultima e quart’ultima, situazione che salverebbe i marchigiani e manderebbe in C i cosentini ed anche la Reggiana che resta agganciata al treno salvezza dopo l’1-0 inflitto al pericolante Pordenone. La serie B, intanto, dopo la Ternana, riabbraccia il Como ed il Perugia, promosse come prime dai tre gironi della serie C.

In rete Coda (Lecce) che resta capocannoniere del torneo con 22 reti, avvicinato però da Mancuso (Empoli) che con la doppietta nel recupero contro il Chievo di metà settimana si era portato a 19. Podio per Forte (Venezia), che è però staccato a quota 13, mentre al quarto posto Marconi (Pisa) ed Ayé (Brescia) si portano a 12 marcature.

CLASSIFICA: Empoli 67; Lecce 61; Salernitana 60; Monza 58; Venezia 56; Cittadella 53; Spal 50; Chievo 49; Reggina 48; Brescia 47; Cremonese, Pisa e Vicenza 44; Frosinone 43; Pordenone 41; Ascoli 40; Cosenza 35; Reggiana 34; Pescara 29; Entella 23.03

di Marco Milan

