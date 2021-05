Formula 1, Portogallo: Hamilton piega Verstappen e allunga in classifica

0 0

Read Time 2 Minute, 18 Second

E siamo 2-1. Lewis Hamilton vince in Portogallo, batte Max Verstappen e porta a 8 punti il divario in classifica proprio con l’olandese, un duello che sembra destinato a durare per tutta la stagione, dal momento che nelle prime tre gare i due contendenti si sono alternati sul gradino più alto del podio.

CONFRONTO: Hamilton ha vinto di forza, di potenza e di esperienza dopo essere partito dal secondo posto in griglia ed essere stato superato anche da Verstappen che inizialmente sembrava averne più della Mercedes ma che alla fine si è dovuto arrendere allo strapotere dell’inglese che ha restituito all’olandese il sorpasso patito a Imola ed è andato a prendersi una vittoria (la 97.ma della carriera) che conferma quanto il pilota campione del mondo sia ancora affamato e punti a quell’ottavo titolo mondiale che lo renderebbe il più vincente di sempre. Seccato ma non ridimensionato Verstappen, ormai consapevole di essere l’unica alternativa possibile ad Hamilton in quest’annata.

DELUSI: esce nuovamente con le ossa rotte Valtteri Bottas a cui non è bastata neanche la pole position (la numero 17 per lui in carriera) ed una partenza ottima per portarsi a casa il successo. Il finlandese della Mercedes è stato superato in pista sia da Hamilton che da Verstappen, a riprova che il suo destino sembra essere ormai segnato con l’arrivo di Russell al suo posto nel 2022. Delusione anche per Carlos Sainz che partiva dalla quinta posizione e che è finito fuori dalla zona punti, superato nel finale da Alonso, da Ricciardo e da Gasly. Ancora a secco di punti l’Alfa Romeo che a Portimao ha visto Raikkonen tamponare Giovinazzi ad inizio gara e ritirarsi, con il pilota pugliese che ha comunque chiuso lontano dai primi dieci.

SODDISFATTI: meglio è andata a Leclerc, sesto dopo la partenza dall’ottava posizione, ma soprattutto a Daniel Ricciardo che dopo il disastroso sabato con il 16.mo posto in griglia è riuscito a rimontare piazzandosi nono con una McLaren veloce ed affidabile che ha portato l’ottimo Norris al quinto posto. Sorride l’Alpine, a punti sia con Ocon (settimo) che con Alonso (ottavo), mentre sprofonda l’Aston Martin dopo le dichiarazioni ambiziose dell’inverno, con Vettel e Stroll ad arrancare in un gran premio anonimo per la scuderia britannica. Sorride, infine, Mick Schumacher che, nonostante la poca competitività della Haas, fa meglio del compagno di squadra Mazepin e si toglie la soddisfazione di superare e finire davanti alla Williams di Latifi. Considerato il livello, non è da poco.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Bottas (Mercedes); 4. Perez (Red Bull); 5. Norris (McLaren); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Ocon (Alpine); 8. Alonso (Alpine); 9. Ricciardo (McLaren); 10. Gasly (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 69; 2. Verstappen 61; 3. Norris 37.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com