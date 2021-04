Serie B, 31°giornata: rinvio per l’Empoli, fra le prime vince solo il Lecce

0 0

Read Time 2 Minute, 3 Second

21 reti, una sola vittoria esterna e 3 pareggi nella 31.ma giornata di serie B, orfana di Cremonese-Empoli, rinviata a causa del focolaio Covid che si è generato nel gruppo squadra dei toscani. Proprio l’Empoli resta al comando della classifica e alle sue spalle vince solo il Lecce, rendendo comunque la giornata della capolista estremamente positiva.

Potrebbe essere ricordata come una delle giornate più importanti nella lotta promozione la 31.ma quando, in attesa della gara dell’Empoli primo in classifica, il Lecce secondo della classe piazza un allungo non indifferente battendo 2-0 la Salernitana e portando il suo vantaggio sul terzo posto a 4 punti. Questo perché, oltre ai pugliesi di Corini, al vertice non vince nessun altro: il Monza rimedia soltanto un pareggio in casa del fanalino di coda Entella, ancora peggio va al Venezia, battuto in casa per 2-0 dalla Reggina, e al Cittadella che esce sconfitto dal derby veneto di Vicenza. Pari nel confronto diretto in chiave playoff tra Chievo e Spal, risultato che permette al Brescia di avvicinare la zona spareggi grazie al 4-1 sul Pordenone, mentre altrettanto non accade al Pisa, ko a Pescara. Proprio il successo contro la squadra di D’Angelo rilancia le ambizioni salvezza degli abruzzesi che avvicinano sia la Reggiana (0-0 a Frosinone nella gara d’esordio di Grosso sulla panchina dei ciociari) e sia l’Ascoli, superato 2-1 in rimonta nello scontro diretto di Cosenza coi calabresi che ora possono puntare anche alla salvezza diretta portandosi a due sole lunghezze da un Pordenone che sembra ormai in caduta libera e che cambia allenatore con l’esonero di Tesser e la promozione di Maurizio Domizzi dal settore giovanile. Il pareggio contro il Monza, seppur prestigioso, infine, non cambia le sorti dell’Entella, pressoché quasi rassegnato alla retrocessione in serie C.

Non segna ma resta al comando della classifica marcatori Coda (Lecce) con 20 gol, così fermi restano i suoi inseguitori: Mancuso (Empoli) a 15, Forte (Venezia) a 12, Meggiorini (Vicenza) a 11 ed il trio Diaw (Pordenone, ora al Monza), Ayé (Brescia) e Tutino (Salernitana), tutti a quota 10. Fa gol, invece, Marconi (Pisa) che aggancia Ciofani (Cremonese) ed Aramu (Venezia) a 9 realizzazioni.

CLASSIFICA: Empoli* 59; Lecce 55; Salernitana e Monza 51; Venezia 49; Spal 46; Chievo e Cittadella 45; Brescia 42; Vicenza 41; Pisa* e Reggina 40; Frosinone 39; Cremonese* 36; Pordenone* 34; Cosenza 32; Reggiana 30; Ascoli 28; Pescara 26; Entella 22. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com