Serie B, 32°giornata: il Lecce allunga, il Monza si blocca ancora

Pasquetta gioiosa per Empoli e Lecce, le due battistrada del campionato di serie B, sempre più proiettate verso la promozione. I toscani, alla seconda partita consecutiva rinviata per Covid, fanno festa anche senza giocare, mentre i salentini espugnano Pisa ed approfittano dell’ennesimo passo falso del Monza, ora superato dalla Salernitana al terzo posto.

Un’altra giornata favorevole al Lecce, dunque, che mantiene il proprio vantaggio sul terzo posto (4 punti sulla Salernitana) dopo il successo di misura in casa dell’ostico Pisa, determinato dal calcio di rigore del capocannoniere Coda nel secondo tempo. La squadra di Corini vince la sesta gara consecutiva e gongola assistendo allo scialbo 1-1 casalingo del Monza contro il Pescara, bis dell’altro pareggio dei brianzoli nell’ultima giornata a Chiavari, col risultato che i biancorossi di Brocchi hanno raccolto appena 2 punti su 6 contro le ultime due della classe e che ora si trovano scavalcati al terzo posto anche dalla Salernitana, vittoriosa di misura sul sempre più disastrato Frosinone. Il pareggio fra Spal e Venezia allontana entrambe dalla promozione diretta, così come il Cittadella, bloccato sull’1-1 in casa dalla Reggina. Ai margini della zona playoff restano il Brescia, acciuffato sul 2-2 dalla Reggiana al 96′, ed il Vicenza, sconfitto ad Ascoli; risultati che mischiano le carte nei bassifondi della classifica, con il ritorno al successo del Pordenone all’esordio di Domizzi in panchina (3-0 ad un’Entella ormai ad un passo dalla retrocessione) e la sconfitta del Cosenza con la Cremonese che mette ormai in salvo i lombardi e fa ripiombare i calabresi in zona playout, obiettivo anche del Pescara che con le unghie e con i denti prova disperatamente ad evitare il baratro.

Sale a 21 reti Coda (Lecce) e resta saldamente al comando della classifica marcatori, anche perchè dietro di lui non segnano né Mancuso (Empoli) fermo a 15 e né Forte (Venezia), rimasto a 12. A quota 11, invece, Ayé (Brescia) raggiunge Meggiorini (Vicenza) e stacca la coppia Diaw (Pordenone, ora al Monza)-Tutino(Salernitana), entrambi con 10 marcature.

CLASSIFICA: Empoli** 59; Lecce 58; Salernitana 54; Monza 52; Venezia 50; Spal 47; Cittadella 46; Chievo* 45; Brescia 43; Vicenza e Reggina 41; Pisa* 40; Cremonese* e Frosinone 39; Pordenone* 37; Cosenza 32; Ascoli e Reggiana 31; Pescara 27; Entella 22. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

