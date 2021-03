Serie B, 27°giornata: torna a frenare l’Empoli, il Monza si riprende il secondo posto

0 0

Sembra che questa serie B non voglia un proprietario vero e proprio, o quantomeno qualcuno che innesti una marcia insostenibile per tutti. E’ il caso, ad esempio, dell’Empoli che resta primo ma che non riesce a scappare dopo aver inanellato il sesto pareggio nelle ultime sette uscite.

Non era una partita semplice quella contro il Cittadella, ma l’Empoli ha sprecato il vantaggio iniziale facendosi rimontare sull’1-1 e vedendo scendere il suo vantaggio a 3 punti sul secondo posto e a 4 sul terzo, numeri che non possono lasciare tranquilli i toscani. Perde la seconda piazza il Venezia, sconfitto in casa dal redivivo Brescia, a vantaggio del Monza che piega senza problemi 2-0 il Pordenone; vince pure la Salernitana che espugna Cremona, e ritrova il successo la Spal, corsara a Pescara, in attesa del risultato del Chievo che incontra nel posticipo il Vicenza. Risorge il Lecce, addirittura travolgente a Reggio Emilia contro la Reggiana che incassa il secondo ko di fila. Altro ritorno alla vittoria è quello del Frosinone, vittorioso 2-1 a Cosenza, un risultato che risucchia i calabresi nella zona bassa della classifica, come la già citata Cremonese che incamera la seconda sconfitta di fila. Il pari fra Pisa e Reggina lascia i toscani ai piedi della zona playoff e gli amaranto in situazione abbastanza tranquilla, mentre lo 0-0 fra Entella ed Ascoli non accontenta né i liguri (sempre ultimi) e né i marchigiani che restano in terz’ultima posizione.

Aggancio in vetta alla vetta della classifica marcatori dove Mancuso (Empoli) è raggiunto da Coda (Lecce) a quota 14 reti, entrambi davanti a Forte (Venezia), fermo a 12, e al gruppo con 10 gol, formato da Meggiorini (Vicenza), Ayé (Brescia), Tutino (Salernitana) e Diaw (Pordenone, ora al Monza). Con 9 marcature, infine, Ciofani (Cremonese).

CLASSIFICA: Empoli 50; Monza 47; Salernitana 46; Venezia 45; Lecce 43; Chievo* 42; Spal e Cittadella 41; Pisa e Frosinone 37; Brescia, Reggina e Pordenone 33; Vicenza* 31; Cremonese 29; Reggiana 28; Cosenza 26; Ascoli 23; Pescara 22; Entella 20. *una partita in meno.

di Marco Milan

