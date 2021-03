Serie B, 26°giornata: l’Empoli vince e va in fuga, Venezia al secondo posto

0 0

22 reti, 3 vittorie esterne e due 0-0 nella 26.ma giornata del campionato di serie B che registra uno scatto consistente dell’Empoli che torna al successo e stacca Monza e Salernitana, entrambe bloccate sul pari.

L’allungo dell’Empoli non sarà decisivo, ma certamente dà una spallata massiccia alle inseguitrici, col secondo posto ora lontano 4 punti ed il terzo addirittura 5. I toscani vincono di forza a Reggio Calabria per 3-0 e ritrovano la posta piena dopo 5 pareggi consecutivi; alle spalle degli uomini di Dionisi sale il Venezia, secondo dopo il 2-1 in rimonta sulla Reggiana e grazie ai pareggi di Monza (2-2 a Frosinone) e Salernitana (0-0 con la Spal, ennesimo rigore fallito in stagione dai campani). Perde ancora il Cittadella, sconfitto in casa dal pericolante Pescara, e che nelle ultime 8 partite ha vinto una sola volta; appena meglio sta il Lecce che però contro il fanalino di coda Entella non va oltre uno scialbo 0-0 ed è scavalcato in classifica dal Chievo che liquida 3-0 il Pordenone. Colpo playoff per il Pisa (2-0 ad Ascoli), mentre nei bassifondi della graduatoria prende una boccata d’ossigeno il Brescia dopo il 2-0 inflitto al Cosenza, con l’altro confronto diretto Vicenza-Cremonese che premia i padroni di casa che staccano la zona playout e scavalcano proprio i grigiorossi.

In gol il capocannoniere Mancuso (Empoli) che sale a 14 reti, mentre restano a 12 Forte (Venezia) e Coda (Lecce). Terza posizione per il trio Meggiorini (Vicenza), Diaw (Pordenone, ora al Monza), Tutino (Salernitana) a 10 reti e davanti ad Ayé (Brescia) e a Ciofani (Cremonese) che si portano a quota 9 e staccano La Mantia (Empoli), Marconi (Pisa) e Mar.Mancosu (Lecce), tutti a quota 8.

CLASSIFICA: Empoli 49; Venezia 45; Monza 44; Salernitana 43; Chievo 42; Lecce e Cittadella 40; Spal 38; Pisa 36; Frosinone 34; Pordenone 33; Reggina 32; Vicenza 31; Brescia 30; Cremonese 29; Reggiana 28; Cosenza 26; Ascoli e Pescara 22; Entella 19.

di Marco Milan

