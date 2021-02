Serie B, 23°giornata: Empoli indenne con la Spal, il Monza crolla in casa

0 0

Read Time 1 Minute, 46 Second

A piccoli passi l’Empoli prosegue il suo cammino in testa alla classifica, anche se gli ultimi tre pareggi contro Monza, Pescara e Spal hanno leggermente rallentato la fuga dei toscani. La lotta per il secondo posto, invece, sembra sempre più avvincente e coinvolge a questo punto almeno 6 squadre.

A Ferrara, l’Empoli segna col solito Mancuso, ma subisce l’1-1 su un calcio di rigore dubbio mantenendo comunque la testa della classifica, anche se dietro il traffico è intensissimo e vede ben 6 squadre in lotta: una è il Chievo, nonostante la sconfitta di Brescia (prima vittoria per Clotet sulla panchina dei lombardi), poi c’è il Cittadella, vittorioso a Pordenone, che aggancia i clivensi ed il Monza, sconfitto al Brianteo per 2-0 dal pimpante Pisa che ora si avvicina sensibilmente alla zona playoff. In lizza per la seconda posizione anche la Salernitana (1-1 col Vicenza e rigore fallito da Tutino), il Venezia (terza vittoria consecutiva col 2-0 rifilato a domicilio al Pescara) e la Spal, mentre più attardato è il Lecce nonostante la vittoria in rimonta a Cremona. Il Frosinone sbanca Chiavari e ritrova il successo dopo due mesi esatti; nella zona bassa della classifica, in attesa del derby calabrese Cosenza-Reggina, l’altro scontro diretto fra Reggiana ed Ascoli premia i granata che compiono un balzo notevole. In ultima posizione resta il Pescara che dopo il ko col Venezia comunica l’esonero di Breda ed effettua il terzo cambio di panchina in stagione con l’arrivo di Grassadonia che avrà il compito di centrare una salvezza ad oggi appare complicatissima.

Vetta solitaria della classifica marcatori per Mancuso (Empoli) che si porta a 13 reti e stacca Forte (Venezia), fermo a 12. Seguono Coda (Lecce) con 11 gol, Diaw (Pordenone, ora al Monza) con 10 e la coppia La Mantia (Empoli) Tutino (Salernitana), entrambi a quota 8.

CLASSIFICA: Empoli 44; Chievo, Monza e Cittadella 39; Venezia e Salernitana 38; Spal 36; Lecce 35; Frosinone e Pordenone 32; Pisa 31; Vicenza e Brescia 26; Reggina* 25; Reggiana 24; Cremonese 23; Cosenza* 22; Ascoli 21; Pescara ed Entella 17. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com