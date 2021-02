Serie B, 22°giornata: il Pescara frena l’Empoli, Monza e Chievo si fanno sotto

0 0

Read Time 2 Minute, 7 Second

Sembrava tutto pronto per la grande fuga dell’Empoli in testa alla classifica, così come sembrava tutto facile per i toscani battere in casa il Pescara ultimo della classe. E invece, ecco lo scherzetto degli uomini di Breda che bloccano gli azzurri di Dionisi sul 2-2 permettendo al Monza e al Chievo di rosicchiare due punti agli empolesi.

Vibrante e rocambolesca la gara del Castellani dove l’Empoli va sotto, ribalta la situazione e viene infine punito nel finale da un Pescara rivitalizzato che resta ultimo ma mostra ancora di avere carattere e volontà per uscire dalla crisi. Per l’Empoli, viceversa, due punti gettati al vento ed una fuga rallentata anche dalla vittoria del Monza a Vicenza che permette ai brianzoli di accorciare a 4 lunghezze il distacco dal primo posto, così come il Chievo, giustiziere nel finale della Reggiana. In zona playoff, altro successo per il Venezia che vince 3-1 con la Cremonese e condanna Pecchia alla prima sconfitta da quando siede sulla panchina dei grigiorossi; frenano anche il Cittadella, bloccato sul pari casalingo dal Cosenza, e la Salernitana che a Pisa acciuffa il 2-2 solamente dopo il 90′, ancor peggio va alla Spal che viene sconfitta in casa dal Pordenone, mentre il Frosinone sembra essere sprofondato in un tunnel senza uscita dopo il pareggio subìto in rimonta ad Ascoli in pieno recupero e per mano del grande ex di giornata Federico Dionisi; i ciociari non vincono da metà dicembre. Non sta meglio il Lecce che contro il Brescia si porta sul 2-0 e nel finale è raggiunto sul 2-2 dai lombardi che vendicano così il 3-3 patito nella scorsa giornata per mano del Cittadella. Nelle zone basse della graduatoria, infine, muovono la classifica Cosenza, Ascoli e Pescara, mentre lo scontro diretto fra Reggina ed Entella premia i calabresi che si allontanano dai bassifondi e lasciano i liguri ultimi assieme al Pescara.

Con la bellissima rete segnata alla Cremonese, Forte (Venezia) aggancia Mancuso (Empoli) in testa alla classifica dei marcatori con 12 gol. Alle loro spalle resta Coda (Lecce) a quota 11, seguito da Diaw (Pordenone, ora al Monza) a 10 e dalla coppia La Mantia (Empoli) e Tutino (Salernitana), entrambi con 8 marcature. Marconi (Pisa), infine, raggiunge a 7 Mar. Mancosu (Lecce) e Gargiulo (Cittadella).

CLASSIFICA: Empoli 43; Monza e Chievo 39; Salernitana 37; Cittadella 36; Venezia e Spal 35; Lecce e Pordenone 32; Frosinone 29; Pisa 28; Vicenza e Reggina 25; Cremonese e Brescia 23; Cosenza 22; Reggiana ed Ascoli 21; Pescara ed Entella 17.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com