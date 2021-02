Serie B, 21°giornata: buon pari dell’Empoli a Monza, dietro non vince nessuno

0 0

29 reti, 4 vittorie esterne e nessuno 0-0 nella 21.ma giornata del campionato di serie B che prevedeva il grande scontro fra Monza ed Empoli che non ha tradito le attese, è terminato 1-1, un risultato che lascia immutato il vantaggio dei toscani al comando della classifica, anche perché alle loro spalle non vince nessuno.

Meglio l’Empoli del Monza, soprattutto come organizzazione e pericolosità, l’impressione è che la formazione di Dionisi sia ad oggi più pronta rispetto a quella di Brocchi che ha agguantato l’1-1 solamente grazie ad un calcio di rigore molto dubbio trasformato da Boateng. Un Empoli che comunque mantiene 6 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, dal momento che delle prime 11 della graduatoria vince soltanto il Venezia; il confronto diretto fra Salernitana e Chievo, infatti, termina 1-1, così come la trasferta della Spal a Cosenza, mentre il Cittadella a Brescia se la vede brutta andando sotto per 3-0 ma riuscendo poi ad agganciare un rocambolesco 3-3; per i bresciani, dopo l’esonero di Dionigi, ecco un altro allenatore scelto dal presidente Cellino, ovvero lo spagnolo Clotet, chiamato a riportare i lombardi in quella stessa zona playoff da cui esce il Frosinone, sconfitto in casa 2-1 da un ottimo Venezia, e da cui rischia di uscire pure il Lecce, battuto a domicilio dallo scatenato Ascoli di Sottil. Pimpante è pure la Cremonese da quando in panchina è arrivato Pecchia: con l’ex tecnico del Verona, infatti, i grigiorossi hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi, battendo sabato per 2-1 il Pisa e tirandosi fuori dalla zona calda della classifica, un po’ la stessa impresa che prova a fare la Reggina, vittoriosa 2-0 a Pescara dove, viceversa, il baratro è sempre più profondo con la squadra ultima in classifica ed incapace di reagire. Successi importantissimi, poi, quello del Vicenza contro il Pordenone e quello della Reggiana nello scontro diretto contro l’Entella che rilancia le quote degli emiliani, vittoriosi in due delle ultime tre partite disputate.

Leonardo Mancuso (Empoli) diventa capocannoniere solitario dopo la rete siglata al Monza, la numero 12 del suo campionato. Lo seguono a 11 Coda (Lecce) e Forte (Venezia), a loro volta tallonati da Diaw (Pordenone, ora al Monza) con 10 e dal gruppo a quota 7 formato da La Mantia (Empoli), Tutino (Salernitana), Mar. Mancosu (Lecce) e Gargiulo (Cittadella).

CLASSIFICA: Empoli 42; Salernitana, Chievo e Monza 36; Spal e Cittadella 35; Venezia 32; Lecce 31; Pordenone 29; Frosinone 28; Pisa 27; Vicenza 25; Cremonese 23; Brescia e Reggina 22; Cosenza e Reggiana 21; Ascoli 20; Entella 17; Pescara 16.

di Marco Milan

