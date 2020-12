Serie B, 11°giornata: Salernitana ko, Lecce e Spal falliscono il sorpasso

0 0

Trenta gol, tre vittorie esterne e nessuno 0-0 nell’undicesima giornata del campionato di serie B che fa registrare la caduta della capolista Salernitana di cui, però, non approfittano le più dirette inseguitrici Lecce e Spal.

Una Salernitana irriconoscibile esce sconfitta per 3-1 dal Rigamonti di Brescia al cospetto della formazione lombarda, guidata per la prima volta dal nuovo allenatore Davide Dionigi, subentrato in settimana a Diego Lopez e terzo tecnico del Brescia in stagione. Del ko della Salernitana, però, non approfitta né il Lecce, bloccato sul 2-2 nel finale dal Frosinone, né la Spal, uscita battuta da Cittadella, ed entrambe scavalcate dall’Empoli, corsaro 5-2 in casa dell’Entella con 4 reti di Mancuso. In zona playoff piombano il Monza che vince 2-0 a Venezia, il già citato Cittadella ed il Chievo che si impone per 3-0 sulla Reggina mettendo a forte rischio la panchina di Toscano (Baroni e Stellone i nomi che circolano a Reggio Calabria per l’eventuale sostituzione tecnica), mentre compie un doppio balzo in classifica il Pisa che martedì aveva sconfitto l’Ascoli nel recupero e stavolta vince contro il Pordenone. Esce dalle zone basse della classifica pure la Reggiana, vittoriosa a Cosenza, così come il Vicenza che piega a domicilio il Pescara; infine, il 3-3 fra Cremonese ed Ascoli non risolve i problemi dei grigiorossi e muove appena la graduatoria dei marchigiani, sempre penultimi a precedere il fanalino di coda Entella, ancora sconfitto e tuttora senza vittorie in campionato.

Restano Coda (Lecce) e Forte (Venezia) i capocannonieri del torneo con 8 reti ciascuno, avvicinati da Mancuso (Empoli) che con la sua personale quaterna è salito a quota 7. A seguire, il gruppo formato da Bajic (Ascoli), autore di una tripletta contro la Cremonese, Meggiorini (Vicenza), Diaw (Pordenone), Mazzocchi (Reggiana), Novakovich (Frosinone), Garritano (Chievo), Gargiulo (Cittadella) e Tutino (Salernitana), tutti con 5 marcature.14

CLASSIFICA: Salernitana 23; Empoli 22; Spal* 21; Lecce e Frosinone 20; Venezia 18; Monza, Chievo* e Cittadella* 17; Reggiana* 14; Pisa, Brescia e Pordenone 13; Vicenza* 12; Reggina 10; Cremonese e Cosenza 9; Pescara 7; Ascoli 6, Entella 5. *una partita in meno.

di Marco Milan

