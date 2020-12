0 0

Ricette di sostanza come questa richiedono l’utilizzo di vini con una certa consistenza e serviti in bicchieri di forma adeguata e ad una certa temperatura.

Il brasato al Barolo è un piatto tipico della tradizione piemontese cotto in una pentola posta al centro di una brace, da qui termine “Brasato”. Per preparare un buon brasato bisogna utilizzare una specifica parte del Manzo (spalla o coscia); si perchè è importante riconoscere la carne per differenze organolettiche, modalità di cottura e tipologia di taglio.

Ricetta Brasato al Barolo

Ingredienti:

1 sedano, 2 cipolle, 4 carote

3-4 foglie di alloro

3-4 foglie di garofano

1-1,5 kg di manzo da brasato (spalla o coscia)

1 bottiglia di Barolo

Olio evo

2 spicchi di aglio

Rosmarino, salvia, prezzemolo a piacimento

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Marinare il pezzo di brasato in una casseruola con le spezie, metà delle verdure tagliate a pezzi ed il prezzemolo tritato per 12 ore Togliere la carne dalla marinata ed asciugarla Setacciare la marinata estraendo il liquido Soffriggere la cipolla con olio evo e chiodi di garofalo e foglie di alloro Tritare il resto delle verdure Scaldare l’olio in padella e scottare su tutti i lati il brasato salato e pepato Aggiungere la cipolla soffritta e le verdure tritate Aggiungere in una teglia da forno il brasato, il soffritto, due bicchieri di marinata Cuocere per circa 2 ore a 180 gradi aggiungendo se serve marinata durante la cottura Tagliare a fette e bagnare con sugo di cottura

