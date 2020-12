Formula 1, Emirati Arabi: Verstappen domina nella noia, Mercedes sottotono

0 0

Read Time 2 Minute, 13 Second

Noiosa come poche oltre la gara conclusiva del campionato 2020 di Formula 1, un gran premio dominato in qualifica e in corsa da Max Verstappen, autore della pole position e del successo finale. Podio per le due Mercedes, anonime però dopo la supremazia nel corso dell’anno, mentre la McLaren vince la sfida con la Racing Point e si porta a casa la terza posizione nella classifica costruttori.

COLPO DI CODA – E’ di Max Verstappen, dunque, l’ultima gioia del mondiale 2020, dominato da Lewis Hamilton e dalla Mercedes, con le briciole raccolte dalla Red Bull che ad Abu Dhabi si è dimostrata quasi perfetta con la pole position di Verstappen al sabato (la terza in carriera per l’olandese, la prima dell’anno) ed il successo del pilota dei Paesi Bassi (decimo per lui), scattato benissimo al via e capace di tenere a debita distanza le due Mercedes, mai sottotono come stavolta, con Bottas secondo che si tiene il secondo posto nella classifica piloti ed Hamilton, già campione e reduce dal coronavirus, in evidente difficoltà fisica e finito terzo al termine di una gara senza sbavature ma anche senza acuti.

SODDISFAZIONE – Fa festa la McLaren che, grazie al quinto posto di Norris e al sesto di Sainz e alla giornata storta della Racing Point che va a punti solamente con la nona posizione di Stroll dopo il ritiro di Perez, fa suo il terzo posto nella classifica costruttori tornando fra i primi tre dopo 8 anni e la terza piazza del 2012. Spunti positivi anche per la Renault, soprattutto con Daniel Ricciardo che ottiene il settimo posto ed il giro veloce in gara, terminando quinto nella classifica piloti prima di lasciare il posto al rientrante Fernando Alonso ed incominciare la sua nuova avventura alla McLaren.

DELUSIONE – Musi lunghi, viceversa, in casa Racing Point dopo il successo di Perez in Bahrain che lasciava ben sperare per il terzo posto nella classifica a squadre, finito come detto alla McLaren, al termine di una gara nerissima per l’ex Force India, col motore a tradire la rimonta di Perez e Stroll finito solamente decimo, superato da Ocon proprio all’ultima curva. Malissimo pure la Ferrari, fuori dalla zona punti con entrambi i piloti e sesta nel mondiale costruttori dopo un’annata pessima con appena tre podi, nessuna vittoria, nessuna pole position e neanche un giro al comando nei 17 gran premi disputati dalla scuderia di Maranello.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Bottas (Mercedes); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Albon (Red Bull); 5. Norris (McLaren); 6. Sainz (McLaren); 7. Ricciardo (Renault); 8. Gasly (Alpha Tauri); 9. Ocon (Renault); 10. Stroll (Racing Point).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 347; 2. Bottas 223; 3. Verstappen 214.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Cristiano Checchi c.cri_87@hotmail.it