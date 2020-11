0 0

La Vernaccia di Oristano è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Oristano ed oggi lo utilizzeremo per aromatizzare la nostra ricetta. Prima di immergerci in questa nuova e succulenta ricetta, ricordiamo un primo piatto molto diffuso in cui il pecorino (questa volta quello romano) è uno degli ingredienti fondamentali: Spaghetti alla carbonara

Ricetta Spaghetti alla Vernaccia di Oristano

Ingredienti:

350 gr di spaghetti

2 bicchieri di Vernaccia di Oristano

200 gr di Ricotta sarda

40 gr di burro

1/2 bicchiere di brodo vegetale motlo ristretto

1 cucchiaio di pecorino stagionato grattugiato

Procedimento:

Scaldare la ricotta in bagno maria e stemperare con il brodo e la Vernaccia fino ad ottenre una salsa cremosa

Cuocere gli spaghetti al dente

Scolare e mettere gli spaghetti in una terrina calda con il burro

Aggiungere la salsa e amalgamare il tutto

Impiattare e spolverare con il pecorino grattugiato

Accompagnare con un vino rosè sardo (es. Cannonau rosato)

