Serie B, 8°giornata: Empoli bloccato ma ancora in testa, avanzano Lecce e Spal

0 0

Read Time 1 Minute, 57 Second

Inizia a sgranarsi il campionato di serie B dopo l’ottava giornata che ha visto l’Empoli ripreso nel finale a Cittadella, fallendo così una possibile prima fuga in un torneo ancora assai equilibrato. E la Salernitana nel posticipo contro il fanalino di coda Cremonese ha l’occasione di agganciare la vetta dopo aver ottenuto il 3-0 a tavolino nella gara contro la Reggiana.

Rammarico nonostante il primo posto in classifica per l’Empoli, ripreso proprio in pieno recupero sul pari in casa di un mai domo Cittadella. Per i toscani, comunque ancora al comando della classifica, il rischio di essere agganciati dalla Salernitana se i campani dovessero battere la Cremonese nel posticipo, così come si fanno sotto anche altre due favorite della vigilia, ovvero Lecce e Spal, entrambe vittoriose ed entrambe in seconda posizione: i pugliesi travolgono con un tennistico 7-1 la Reggiana, gli emiliani regolano per 2-0 il Pescara. Perde una ghiotta occasione il Venezia, fermato sul pari a Brescia nel finale, mentre cade in casa il Frosinone, superato per 2-0 dal Cosenza che conquista così il suo primo successo stagionale. Pari tra Pordenone e Monza, due squadre che non hanno ancora trovato la giusta quadratura per irrompere in zona promozione, esattamente come la Reggina che è stata sconfitta al Granillo dal Pisa, capace di rimontare da 0-1 a 2-1 nelle battute finali della partita e di ottenere in questo modo la prima vittoria del campionato. Il pari fra Ascoli ed Entella lascia entrambe in zona retrocessione, mentre Vicenza-Chievo è stata l’ennesima gara rinviata a causa dei troppi positivi al Covid della formazione biancorossa.

Con la tripletta rifilata alla Reggiana, Massimo Coda (Lecce) balza al comando della classifica marcatori con 7 reti, tallonato da Forte (Venezia) che sale a 6. A quota 4 restano invece Mazzocchi (Reggiana) e Diaw (Pordenone), a 3 il gruppone che comprende Mancosu (Entella), La Mantia, Mancuso e Moreo (Empoli), Carretta (Cosenza), Marconi e Vido (Pisa), Tutino (Salernitana), Castro (Spal), Stepinski (Lecce), Gargiulo (Cittadella), Garritano (Chievo), Maistro (Pescara) e Liotti (Reggina).

CLASSIFICA: Empoli 17; Lecce e Spal 15; Venezia, Salernitana* e Chievo* 14; Frosinone 13; Cittadella* 11; Monza* 10; Brescia* e Pordenone 9; Cosenza 8; Reggiana*, Pisa* e Reggina 7; Vicenza** 6; Ascoli* ed Entella 5; Pescara 4; Cremonese** 3. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com