Serie A, 14° giornata: Pisa ko, il Sassuolo vola in testa

0 0

Read Time 1 Minute, 35 Second

24 reti, nessuna vittoria esterna e 5 pareggi nella 14° giornata del campionato di serie B che consegna al Sassuolo la vetta della classifica grazie al successo dei neroverdi contro la Salernitana e al concomitante ko del Pisa a Carrara.

Giornata perfetta per il Sassuolo che cala il poker sulla Salernitana (esordio amarissimo per Colantuono sulla panchina granata), conquista la terza vittoria di fila (la sesta nelle ultime sette partite) e scavalca il Pisa al comando della classifica grazie al ko dei nerazzurri nel derby in casa della Carrarese; Pisa che, oltretutto, viene agganciato al secondo posto dallo Spezia, vittorioso 3-0 contro il Sudtirol. In quarta posizione resta il Cesena nonostante l’1-1 con la Reggiana, ma i romagnoli vedono avvicinarsi la Cremonese (sulla cui panchina è tornato Stroppa al posto di Corini) che piega il Frosinone per 1-0.

Risale anche il Bari che contro il Cittadella domina fino al 3-0 e poi viene avvicinato dai veneti che, però si fermano ad una rimonta parziale che fissa il punteggio finale sul 3-2. Pari per 1-1 fra Palermo e Sampdoria, così come fra Cosenza e Modena, e così come in parità terminano anche Catanzaro-Mantova (2-2) e Juve Stabia-Brescia (0-0) nonostante i lombardi abbiano giocato quasi tutta la partita in superiorità numerica.

Va ancora in gol Shpendi (Cesena) sempre più capocannoniere con 9 reti, ma tiene il passo F. Esposito (Spezia) che sale a quota 7. Avanzano pure Iemmello (Catanzaro) e la coppia del Sassuolo Lauriente-Thorstvedt (Sassuolo), tutti a 6 a precedere il gruppo a 5 formato da Pierini (Sassuolo), Tramoni (Pisa), Vazquez (Cremonese) e Adorante (Juve Stabia).

CLASSIFICA: Sassuolo 31; Pisa e Spezia 30; Cesena 22; Cremonese 21; Bari 20; Brescia, Juve Stabia e Palermo 18; Mantova 17; Sampdoria, Catanzaro e Carrarese 16; Reggiana, Modena e Cosenza (-4) 15; Salernitana e Sudtirol 13; Cittadella 12; Frosinone 10.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com