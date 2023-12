Serie B, 18° giornata: Parma campione d’inverno, Cremonese top, Sampdoria flop

0 0

39 reti, 3 vittorie esterne e 3 pareggi nella 18° giornata del campionato di serie B che laurea il Parma campione d’inverno con un turno di anticipo sulla fine del girone d’andata e dopo il 3-1 con cui gli emiliani battono la Ternana.

In rimonta dopo lo svantaggio iniziale, il Parma ribalta la Ternana, vince 3-1 e conquista il platonico ma comunque emblematico titolo di inverno con una giornata di anticipo rispetto al termine del girone d’andata. Anche perché, nel frattempo, il Venezia secondo in classifica non va oltre il 2-2 casalingo contro il Lecco e viene avvicinato dalla Cremonese (4-0 al Modena con reti tutte siglate nel primo tempo), dal Como (3-3 in rimonta col Palermo) e dal Cittadella che seppellisce con 4 reti lo Spezia.

Clamoroso harakiri del Catanzaro che in casa contro il Brescia si porta sul 2-0 e finisce col perdere 3-2, stesso risultato con cui la Sampdoria perde a Marassi contro il Salò ultimo della classe che in due giornate batte la Cremonese e i doriani rilanciandosi nella corsa salvezza dove perde terreno l’Ascoli, sconfitto a Pisa, oltre allo Spezia. Continua a stentare il Bari (0-0 al San Nicola contro il Cosenza), mentre torna al successo la Reggiana che espugna Bolzano vincendo per 3-2 con il Sudtirol ed agganciando proprio i biancorossi al 14° posto della classifica.

E’ Casiraghi (Sudtirol) il nuovo capocannoniere solitario del torneo grazie all’ennesimo rigore trasformato che lo porta a 10 reti, una in più di Coda (Cremonese), fermo a 9. In terza posizione a quota 7 gol Raimondo (Ternana) raggiunge Pedro Mendes (Ascoli), Brunori (Palermo) e la coppia del Parma Benedyczak-Man.

CLASSIFICA: Parma 38; Venezia 34; Cremonese, Como e Cittadella 32; Catanzaro 30; Palermo 29; Modena 27; Brescia 25; Sampdoria (-2) e Bari 22; Pisa e Cosenza 21; Reggiana e Sudtirol 20; Ternana e Lecco 17; Ascoli e Spezia 16; Salò 13.

