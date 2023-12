Serie B, 17° giornata: Parma bloccato a Cosenza, ma dietro perdono tutti

0 0

Sembrava una giornata opaca per il Parma capolista della serie B, dopo lo 0-0 dei ducali in casa del Cosenza, ma in realtà il turno numero 17 si è rivelato meno sfortunato del previsto per i gialloblu che approfittano dei ko degli inseguitori per guadagnare addirittura un punto.

Cosenza-Parma 0-0, partita condizionata dall’inferiorità numerica degli emiliani, durata dal 6′ del primo tempo, risultato che magari alla vigilia la squadra di Pecchia non avrebbe accolto con chissà quali spasmi di giubilo ma che, a conti fatti, è accettato con discreta soddisfazione poiché alle sue spalle perdono tutti. Perde il Venezia, sconfitto 3-2 in casa dal Sudtirol, perde il Como 2-0 a Brescia, perde il Catanzaro, 1-0 ad Ascoli, e perde la Cremonese contro il Salò ultimo della classe.

Ne approfitta solo il Cittadella che aggancia proprio i grigiorossi grazie al pareggio di Modena, così come risale la china pure il Palermo, vittorioso contro il Pisa, mentre ancora non è guarito il Bari che perde anche a La Spezia e resta fuori dalla zona playoff; per i liguri, viceversa, seconda vittoria di fila, proprio come i corregionali della Sampdoria, corsari a Reggio Emilia. In coda, importantissimi i successi di Ascoli e Spezia, mentre lo scontro diretto Lecco-Ternana lo vincono gli umbri grazie ad una straordinaria rimonta nel secondo tempo che li ha portati dallo 0-2 al 3-2 finale.

Aggancio in vetta alla classifica dei marcatori con Casiraghi (Sudtirol) che raggiunge a 9 gol Coda (Cremonese). Seguono a 7 Brunori (Palermo), Pedro Mendes (Ascoli) e Benedyczak (Parma), mentre a quota 6 troviamo Gytkjaer (Venezia), Valoti (Pisa), Raimondo (Ternana) e Man (Parma).

CLASSIFICA: Parma 35; Venezia 33; Como 31; Catanzaro 30; Cremonese e Cittadella 29; Palermo 28; Modena 27; Sampdoria (-2) e Brescia 22; Bari 21; Cosenza e Sudtirol 20; Pisa 18; Reggiana e Ternana 17; Ascoli, Lecco e Spezia 16; Salò 10.

di Marco Milan

Marco Milan