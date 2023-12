Serie B, 16° giornata: Parma salvo nel recupero, Venezia ko a Cremona, Catanzaro e Como super

0 0

Read Time 1 Minute, 57 Second

27 gol, un solo successo esterno ed un solo pareggio nella 16° giornata del campionato di serie B che vede il Parma staccare il Venezia in testa alla classifica e il duo Como-Catanzaro avanzare pericolosamente nel tentativo di tornare in corsa per la promozione diretta.

Quella del Parma contro il Palermo è stata una rimonta epica, una di quelle partite che, se sarà promozione a fine anno, verrà messa in copertina come emblema della stagione. Siciliani avanti per 2-0 grazie a due reti folli di Brunori, il Parma accorcia nella ripresa ma il Palermo poco prima del 90′ fa 3-1; sembra finita e invece nel recupero gli uomini di Pecchia trovano l’incredibile 3-3 che permette loro di staccare il Venezia di un punto grazie al ko dei lagunari a Cremona. Avanzano il Como, terzo dopo il 2-1 al Modena, e il Catanzaro che liquida per 2-0 il Pisa, così come in grandissima forma è il Cittadella che supera per 2-0 il Cosenza ed ottiene la quinta vittoria consecutiva.

Vince anche il Bari che batte per 2-1 il Sudtirol che presentava in panchina il nuovo allenatore Valente dopo l’esonero di Bisoli, torna al successo la Sampdoria grazie alla doppietta di Sebastiano Esposito che annulla il Lecco. Prima vittoria per D’Angelo sulla panchina dello Spezia, 2-1 ad Ascoli che consente ai liguri di raggiungere i marchigiani al penultimo posto della classifica davanti soltanto al Salò che perde pure a Terni ed ha ora un ritardo di ben 7 punti solo dal penultimo posto. L’unico pareggio della giornata, infine, è l’1-1 fra Reggiana e Brescia che lascia la graduatoria invariata per entrambe, gli emiliani sopra la linea di galleggiamento, i lombardi a metà classifica.

Si muove poco la classifica marcatori: Coda (Cremonese) è sempre al comando con 9 reti, Casiraghi (Sudtirol) segue a 8 e Benedyczak (Parma) a 7. Brunori (Palermo) raggiunge a quota 6 Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli), mentre Sibilli (Bari) agguanta a 5 Pierini (Venezia), Cutrone (Como), Borini (Sampdoria), Valoti (Pisa) e la coppia del Catanzaro Biasci-Vandeputte.

CLASSIFICA: Parma 34; Venezia 33; Como 31; Catanzaro 30; Cremonese 29; Cittadella 28; Modena 26; Palermo 25; Bari 21; Sampdoria (-2), Brescia e Cosenza 19; Pisa 18; Reggiana e Sudtirol 17; Lecco 16; Ternana 14; Ascoli e Spezia 13; Salò 7.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com