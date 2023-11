Serie B, 13° giornata: il Parma cade a Lecco, il Venezia si fa sotto

0 0

Read Time 1 Minute, 53 Second

30 reti, ben 5 vittorie in trasferta e 2 pareggi nella 13° giornata del campionato di serie B che fa registrare la seconda sconfitta del Parma capolista, battuto dal Lecco che da quando ha cambiato l’allenatore ha innestato una marcia da ritmi promozione.

La caduta degli dei, dunque, perché il Parma sperava di allungare in classifica nella trasferta di Lecco, ma gli uomini della coppia Bonazzoli-Melgrati sono in uno stato di forma eccezionale, imbattuti da un mese ed ora realmente in corsa per la salvezza. Per gli emiliani, invece, un ko fisiologico ma inatteso che lascia comunque la squadra di Pecchia in testa con due punti di vantaggio sul Venezia che vince lo scontro diretto con il Catanzaro, e 4 sul Palermo, sconfitto in casa nel finale dal Cittadella. Sconfitta casalinga pure per il Modena, trafitto da una Sampdoria in evidente ripresa e giunta al secondo successo consecutivo, così come la Cremonese che travolge a domicilio il Brescia ancora alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Gastaldello e l’attuale interregno di Belingheri.

Vince il Como ad Ascoli ed avvicina le zone alte della classifica dove si avvicina anche il Cosenza che regola 2-0 la Reggiana, mentre stenta ancora il Bari che fa 3-3 in casa del Salò, sempre ultimo assieme alla Ternana che nel giorno del ritorno in panchina di Breda si fa acciuffare al 90′ sul 2-2 dal sempre caracollante Spezia. Vittoria esterna del Pisa, infine, sul difficile campo del Sudtirol che rinsalda la posizione del tecnico toscano Aquilani. La serie B ora si ferma per la sosta e ripartirà fra due settimane col derby calabrese Catanzaro-Cosenza, quello emiliano fra Parma e Modena, e quello lombardo fra Cremonese e Lecco.

Allunga Coda (Cremonese) in testa alla classifica dei marcatori con 9 gol, aggancia la seconda posizione Benedyczak (Parma) che raggiunge Casiraghi (Sudtirol) a 8. A seguire, con 6 reti Man (Parma) e con 5 Cutrone (Como), Valoti (Pisa), Pedro Mendes (Ascoli), Borini (Sampdoria) e Vandeputte (Catanzaro).

CLASSIFICA: Parma 29; Venezia 27; Palermo 23; Cremonese e Modena 22; Como* e Catanzaro 21; Cosenza e Cittadella 19; Bari 18; Pisa e Sudtirol* 16; Reggiana 15; Sampdoria (-2) e Brescia* 13; Ascoli e Lecco* 12; Spezia 10; Ternana e Salò 7.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com