Formula 1, Ungheria: Verstappen spaziale, la Red Bull come la McLaren dell’88

Max Verstappen e la Red Bull puntano ormai solamente a stabilire o battere record, dal momento che il titolo mondiale è saldamente nelle mani dell’olandese e della scuderia austriaca, dominatori anche in Ungheria e coi due mondiali già in tasca.

Sembrava che a Budapest dovesse esserci lotta dopo la pole position di Hamilton che aveva beffato Verstappen per soli 3 millesimi, ma al via della gara l’inglese è scattato malissimo, l’olandese lo ha beffato e si è involato verso un altro successo, il 44° della carriera, il 9° del 2023, il settimo consecutivo. La Red Bull stabilisce il primato di 12 vittorie consecutive (a cavallo fra due stagioni) ed eguaglia quello della McLaren con 11 vittorie di fila dall’inizio dell’anno. Da qui alla fine del campionato, per Verstappen e per la Red Bull sarà sufficiente elencare i soli numeri e i record; prossimo obiettivo per il pilota, raggiungere Sebastian Vettel a 9 vittorie di fila.

In Ungheria, podio per la McLaren di Norris e per l’altra Red Bull di Perez, in rimonta dalla nona posizione iniziale, mentre delusi sono sia Hamilton, quarto dopo la pole position del sabato (la numero 104 per l’inglese) che Piastri, finito quinto nonostante un avvio di gara alle spalle di Verstappen ed una dura e serrata lotta con Perez. Anonime le Ferrari, settima ed ottava, ancor di più le Aston Martin che chiudono al nono e decimo posto, a dimostrazione di una netta involuzione rispetto all’inizio della stagione. Buona, infine, la gara di ritorno di Daniel Ricciardo, chiamato a sostituire in AlphaTauri il deludente De Vries, e che ha chiuso in 13° posizione sia in qualifica che in gara, meglio del compagno di squadra Tsunoda e candidato numero uno a rimpiazzare Perez in Red Bull nel 2025 e, forse, addirittura prima.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Perez (Red Bull); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Piastri (McLaren); 6. Russell (Mercedes); 7. Leclerc (Ferrari); 8. Sainz (Ferrari); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 281; 2. Perez 171; 3. Alonso 139.

di Marco Milan

