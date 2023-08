Formula 1, Belgio: Verstappen e la Red Bull da record trionfano a Spa

0 0

Altri numeri, altri record da aggiungere per Max Verstappen e per la Red Bull. Sì, perché a Spa in uno dei circuiti più belli del mondiale, l’olandese piazza la sua vittoria numero 45 della carriera, la decima nel 2023, l’ottava consecutiva che per la Red Bull significa la 13.ma di fila e la 12.ma dall’inizio della gara, superando le 11 della McLaren del 1988.

Neanche partendo sesto dopo le 5 posizioni di penalità dovute alla sostituzione del cambio, Max Verstappen si esime dal conquistare la vittoria. In Belgio, infatti, l’olandese scatta dalla sesta casella dello schieramento, in meno di due giri è già terzo, alla tornata 17 supera il compagno di squadra Perez e si invola verso l’ennesimo successo che lo avvicina ad ampie falcate al terzo titolo mondiale. Strapotere incontrastabile, 125 punti di vantaggio sul secondo, un dominio che ricorda le epoche storiche della McLaren di fine anni ottanta, della Williams del 1992 e del 1993, della Ferrari di inizio anni duemila e delle più recenti Red Bull e Mercedes.

Secondo posto per Perez, terzo per Leclerc che pur partendo in pole position è stato immediatamente scavalcato dal messicano. Giornata storta per la McLaren col ritiro di Piastri al via dopo il contatto con Sainz (anch’egli ko) ed il settimo posto di Norris, mentre in quarta posizione chiude un grintoso Hamilton che ha la meglio su Alonso portandosi in classifica a -1 proprio dallo spagnolo, terzo dietro ai due della Red Bull. Punti mondiali, infine, anche per Russell, Ocon, Stroll e Tsunoda. La Formula 1 osserva ora un mese di vacanza per poi riprendere a fine agosto col gran premio d’Olanda, quello di casa per il campione dei campioni Max Verstappen.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Alonso (Aston Martin); 6. Russell (Mercedes); 7. Norris (McLaren); 8. Ocon (Alpine); 9. Stroll (Aston Martin); 10. Tsunoda (AlphaTauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 314; 2. Perez 189; 3. Alonso 149.

di Marco Milan

di Marco Milan