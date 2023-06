Formula 1, Spagna: Verstappen imprendibile, risorge la Mercedes

0 0

Read Time 1 Minute, 33 Second

Ora la Red Bull ci crede davvero: la possibilità di eguagliare le 11 vittorie di fila dall’inizio della stagione che resiste dal 1988 e che è appartiene alla McLaren è reale. I successi nel 2023 sono 7 su 7, il divario sui rivali imbarazzante e il dominio assoluto, come ha confermato pure il gran premio della Spagna.

Grande slam per Max Verstappen a Barcellona: pole position, vittoria, giro veloce e primo posto per l’intera gara, soste comprese. Sul terzo titolo mondiale della carriera ci sono pochi dubbi, anche perché Perez (unico in competizione, seppur teoricamente) alterna prestazioni di livello ad altre molto più in ombra come le ultime due. C’è poco da commentare circa la corsa di Verstappen, semplicemente perfetto, capace di guidare sul velluto con qualsiasi gomma e giunto al 40° successo della carriera, uno solamente in meno di Ayrton Senna, già sesto di sempre dopo Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost e appunto il leggendario brasiliano.

Alle spalle del campione del mondo, riecco la Mercedes, letteralmente trasformata rispetto alle prime gare dell’anno: Hamilton ha chiuso secondo, Russell terzo, un salto importante nel campionato della scuderia tedesca che conferma come gli aggiornamenti alla macchina siano serviti. Quarto Perez, partito 11°, quinto Sainz che si era qualificato in seconda posizione ma che in pista si è poi arreso alla Red Bull e alla Mercedes, ma facendo meglio delle due Aston Martin, a Barcellona sottotono e solo sesta con Stroll e settima con Alonso. Punti mondiali per Ocon, Zhou e Gasly, fuori dai primi dieci Leclerc che partiva dalla pit lane dopo il disastro delle qualifiche.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Russell (Mercedes); 4. Perez (Red Bull); 5. Sainz (Ferrari); 6. Stroll (Aston Martin); 7. Alonso (Aston Martin); 8. Ocon (Alpine); 9. Zhou (Alfa Romeo); 10. Gasly (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 170; 2. Perez 117; 3. Alonso 99.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com