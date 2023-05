Formula 1, Montecarlo: Verstappen senza rivali, 6 su 6 per la Red Bull nel 2023

0 0

E’ un dominio inarrestabile quello della Red Bull e di Max Verstappen nel 2023. L’olandese vince anche a Montecarlo, si porta a casa il successo numero 39 della carriera, il quinto su sei gran premi quest’anno, mentre la scuderia austriaca continua a fare bottino pieno avendo solo vinto nella stagione in corso e puntando al record di 11 vittorie iniziali di fila della McLaren nel 1988.

Aveva iniziato male il venerdì, si è preso una pole position stratosferica il sabato, ha dominato la gara la domenica nonostante l’arrivo della pioggia ad una ventina di giri dal termine della gara. Max Verstappen si è portato a casa tutto nel fine settimana di Monaco, sbattendo Fernando Alonso a oltre 20 secondi di distacco e mettendo le mani sul terzo titolo consecutivo perché, onestamente, questa Red Bull è inarrestabile, due categorie rispetto ai rivali. Ci ha provato Alonso, secondo in qualifica e in gara, ma si è arreso in entrambi i casi nonostante una prestazione di altissimo livello, ci ha provato Ocon che ha comunque portato la Alpine sul podio davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell.

Prova opaca, invece, per la Ferrari che era partita con proclami battaglieri alla vigilia, ma che ha deluso in prova e in gara, sesta con Leclerc, ottava con un Sainz piuttosto pasticcione soprattutto con l’arrivo della pioggia che ha sconquassato gli equilibri. Punti mondiali per l’altra Alpine di Gasly (settimo) e per la McLaren, nona con Norris e decima con Piastri; giornata infernale, infine, per Sergio Perez, partito dal fondo dello schieramento dopo la botta di sabato e mai capace di abbozzare una rimonta, chiudendo solo 17° e allontanandosi in classifica dal suo compagno di squadra e vedendo più vicino Alonso che ha conquistato 4 podi su 6 gran premi in questo ottimo inizio di stagione.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Alonso (Aston Martin); 3. Ocon (Alpine); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Russell (Mercedes); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Gasly (Alpine); 8. Sainz (Ferrari); 9. Norris (McLaren); 10. Piastri (McLaren).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 144; 2. Perez 105; 3. Alonso 93.

di Marco Milan

