Serie B, 33° giornata: Frosinone a 5 punti dalla serie A, il Genoa stacca il Bari

La 33° giornata del campionato di serie B avvicina sempre più Frosinone e Genoa alla promozione che, a 5 turni dalla fine del torneo, sembrano avere l’obiettivo ormai in pugno. Alle loro spalle, invece, tutte le lotte sono ancora apertissime.

Frosinone e Genoa, dunque, sono in dirittura d’arrivo e la loro promozione in serie A appare ormai da certificare solo con l’aritmetica. Ai ciociari (0-0 a Cagliari) mancano 5 punti al traguardo, vale a dire che con due successi la squadra di Fabio Grosso staccherà il biglietto per il salto di categoria. Servirà qualcosa di più al Genoa che è, comunque, messo benissimo dopo il 2-0 rifilato al Perugia ed il contemporaneo 2-2 acciuffato nel recupero dal Bari contro il Como: i punti di vantaggio dei liguri sui pugliesi sono ora 6, parecchi a poco più di un mese dalla fine della stagione. Seconda sconfitta consecutiva per il Sudtirol che cade anche ad Ascoli, anche se non ne approfittano né la Reggina, bloccata sull’1-1 a Benevento nel giorno dell’esordio di Agostinelli sulla panchina giallorossa, né il Cagliari, né il Pisa, sconfitto a Terni e né il Parma che nel derby di Modena non va oltre l’1-1.

In zona playoff, perde il Palermo a Venezia e permette l’avvicinamento di Modena e Ascoli, mentre in coda terminano in parità gli scontri diretti Cosenza-Cittadella e Spal-Brescia in una giornata nella quale vince solo il Venezia, perde il Perugia e pareggiano le altre, col risultato che il Benevento è appeso a un filo e dal Venezia al Brescia sono tutte in gioco per salvezza diretta, playout e retrocessione. La serie B, intanto, dopo il Catanzaro accoglie per la prima volta il Salò, promosso nel girone A della serie C, e dà il bentornato alla Reggiana, salita dal gruppo B. Dai playoff arriverà infine la quarta promozione.

Torna al gol Cheddira (Bari) che stacca Lapadula (Cagliari) in testa alla classifica marcatori: 17 centri per il marocchino, 16 per l’italo peruviano. In rete anche Brunori (Palermo), salito a 15 e Pohjanpalo (Venezia) che aggancia Mulattieri (Frosinone) a quota 12.

CLASSIFICA: Frosinone 67; Genoa (-1) 63; Bari 57; Sudtirol 52; Reggina 49; Parma e Cagliari 48; Pisa 46; Modena, Ternana e Palermo 43; Ascoli 42; Como 41; Venezia 39; Cosenza e Cittadella 37; Perugia 34; Spal 33; Brescia 32; Benevento 30.

