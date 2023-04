Serie B, 32° giornata: il Frosinone torna a vincere, il Bari avvicina il Genoa

0 0

Read Time 2 Minute, 10 Second

Pasquetta di campionato per la serie B che ha disputato la sua 32° giornata, col Frosinone sempre più lanciato verso la serie A e con Genoa e Bari a contendersi l’altro posto che regala il salto di categoria senza dover passare per le anguste strade dei playoff.

Dopo un paio di scivoloni che avevano fatto pensare ad un mezzo crollo, il Frosinone si rimette in marcia, regola per 2-0 l’Ascoli, ritrova la vittoria ed aumenta il proprio vantaggio sul Genoa secondo e, soprattutto, mantiene 10 punti sul Bari, terzo della classe. E così, coi ciociari ormai diretti in serie A, rimane accesissima la lotta per l’altro biglietto da staccare per la promozione diretta e che si giocheranno proprio Genoa e Bari, ora divise da 4 punti: i liguri si mangiano le mani dopo la rimonta subìta a Como da 2-0 a 2-2, mentre i pugliesi si avvicinano vincendo in extremis lo scontro diretto in casa del Sudtirol. In zona playoff, invece, ritrovano il successo sia la Reggina (1-0 sul Venezia), che aveva vinto anche il recupero col Perugia, sia il Parma (corsaro a Cittadella), mentre lo scontro diretto Pisa-Cagliari termina con uno 0-0 che lascia le due formazioni rispettivamente al sesto e all’ottavo posto.

Punti importanti per il Modena che sbanca Perugia, ma è in coda che arrivano gli scossoni più rilevanti: il Cosenza strappa un buon punto a Palermo e resta con la porta inviolata per la quarta settimana di fila, la Spal vince la sfida della disperazione in casa del Benevento che resta ultimo e quasi condannato, al punto che il tecnico Stellone si dimette subito dopo la gara. Successo vitale anche per il Brescia che supera 1-0 la Ternana e ritrova la vittoria dopo 17 turni di digiuno tornando a sperare, mentre vengono nuovamente coinvolte nella lotta per non retrocedere anche Perugia, Venezia e Cittadella che per qualche settimana sembravano poter dormire sonni più tranquilli. Nella prossima giornata, peraltro, parecchio potrebbero dire gli scontri diretti Cosenza-Cittadella e Spal-Brescia.

Lapadula (Cagliari) e Cheddira (Bari) restano a bocca asciutta e comandano la classifica dei marcatori con 16 reti ciascuno, così come fermo a 14 c’è Brunori (Palermo), mentre sale a 12 Mulattieri (Frosinone) che stacca Pohjanpalo (Venezia), bloccato a quota 11 e avvicinato da Coda (Genoa) che si porta a 10.

CLASSIFICA: Frosinone 66; Genoa (-1) 60; Bari 56; Sudtirol 52; Reggina 48; Parma e Cagliari 47; Pisa 45; Palermo 43; Modena 42; Como e Ternana 40; Ascoli 39; Cosenza, Venezia e Cittadella 36; Perugia 34; Spal 32; Brescia 31; Benevento 29.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com