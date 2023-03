Formula 1, Arabia Saudita: la Red Bull dà spettacolo, vince Perez, Verstappen da 15° a 2°

0 0

Il campionato del mondo 2023 sembra già indirizzato dopo appena due gare, perché la Red Bull con due doppiette su due e un dominio devastante appare realmente imprendibile. In Bahrain aveva vinto Verstappen, in Arabia Saudita Perez con l’olandese secondo dopo essere partito dal 15° posto.

Red Bull di un altro pianeta, dunque, con due pole position e due doppiette in altrettanti gran premi, una vittoria per Verstappen e un’altra per Perez. E’ un dominio assoluto quello della vettura austriaca, forte in qualifica, devastante in gara, veloce sia in rettilineo che in curva e con un drs potentissimo che agevola i sorpassi. Perez in Arabia Saudita partiva primo, è scattato peggio di Alonso ma poi lo ha ripreso in brevissimo, poi è scappato via; Verstappen, invece, dopo i guai in qualifica partiva 15° ed ha rimontato fino alla seconda posizione, strappando pure il punto addizionale del giro veloce che lo lascia in testa al campionato con una lunghezza di vantaggio sul compagno di squadra.

Battere questa Red Bull appare davvero impossibile per tutti, per l’Aston Martin, per la Mercedes e per la Ferrari. A Jeddah, sul podio è finito Alonso, il secondo di fila, il 100° della carriera per lo spagnolo. Sottotono Hamilton (quinto) e le due Ferrari, sesta con Sainz e settima con un Leclerc sempre più abbattuto perché la monoposto italiana fatica più del previsto in tutte le condizioni. Notte fonda pure in casa McLaren dove sembra non funzionare nulla e dove Norris e Piastri hanno lottato fra di loro per chiudere comunque nelle retrovie. Punti mondiali per le Alpine di Ocon e Gasly e per la Haas di Magnussen che proprio in extremis ha superato con una manovra capolavoro l’Alpha Tauri di Tsunoda.

RESOCONTO: 1. Perez (Red Bull); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Alonso (Aston Martin); 4. Russell (Mercedes); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Sainz (Ferrari); 7. Leclerc (Ferrari); 8. Ocon (Alpine); 9. Gasly (Alpine); 10. Magnussen (Haas).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 44; 2. Perez 43; 3. Alonso 30.

di Marco Milan

