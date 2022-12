Serie B, 15° giornata: il Frosinone si salva a Bolzano, la Reggina vince a Brescia, il Genoa cade ancora

0 0

22 reti, 4 vittorie esterne e 5 pareggi nella 15.ma giornata del campionato di serie B che registra il secondo pareggio di fila della capolista Frosinone, il ritorno alla vittoria della Reggina seconda e la nuova caduta del Genoa con la panchina di Blessin ormai appesa ad un filo.

Dopo 6 successi consecutivi, il Frosinone primo della classe incappa in due pareggi: la beffa col Cagliari della scorsa settimana, infatti, ha avuto una replica a Bolzano contro il Sudtirol, anche se stavolta sono stati i ciociari a raccogliere il pari in pieno recupero contro la formazione di Bisoli che è ancora imbattuto da quando è subentrato a Leandro Greco. Si fa sotto la Reggina, corsara per 2-0 a Brescia ed ora a -3 dal Frosinone, mentre crolla nuovamente il Genoa, battuto anche dal Cittadella con la panchina di Blessin sempre più a rischio ed i nomi di Bjelica e Semplici ad aleggiare sulla testa del tedesco. A proposito di esordi in panchina, è sfortunato quello di Andreazzoli a Terni dato che la Ternana è sconfitta per 2-1 a Venezia.

Non vincono ma agganciano il Genoa al terzo posto sia il Bari (0-0 col Pisa) che il Parma (1-1 a Cagliari), mentre il Modena vince il secondo derby emiliano di fila in trasferta, dopo il Parma sconfigge pure la Spal e si assesta a centro classifica, come l’Ascoli che in dieci uomini rimonta per due volte il Como trovando nel finale il 3-3 che non risolve i problemi di classifica dei lariani. Stessa situazione per il Benevento, sconfitto in casa dal Palermo, mentre il Perugia resta ultimo dopo lo 0-0 di Cosenza, anche se i 4 punti nelle ultime due partite tengono il morale della truppa di Castori abbastanza alto.

E’ sempre Cheddira (Bari) il capocannoniere del campionato con 9 reti, ma è ora tallonato da Brunori (Palermo) salito a 7. Resta a 6 Coda (Genoa), mentre a quota 5 c’è un gruppone formato da Mancuso (Como), Antenucci (Bari), Gliozzi (Pisa), Ayé (Brescia), Lapadula (Cagliari), Pohjanpalo (Venezia), Antonucci (Cittadella), Odogwu (Sudtirol) e Fabbian (Reggina).

CLASSIFICA: Frosinone 32; Reggina 29; Parma, Bari, Brescia e Genoa 23; Ternana e Sudtirol 22; Ascoli 21; Modena 20; Pisa, Cagliari e Cittadella 19; Palermo 18; Cosenza 16; Como, Venezia, Spal e Benevento 15; Perugia 12.

