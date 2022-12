Serie B, 14° giornata: Frosinone e Reggina bloccate sul pari, cadono Genoa e Parma

0 0

Poteva essere fuga per il Frosinone, ma il pari del Cagliari in pieno recupero blocca i ciociari che restano comunque in testa alla classifica e con un discreto vantaggio sulle rivali, tutte fermate sul pareggio o sconfitte.

Emozionante il 2-2 dello Stirpe: Cagliari avanti, pari del Frosinone che poi si porta in vantaggio, infine rigore di Lapadula per i sardi al 96′ che blocca la fuga della squadra di Grosso, comunque sempre saldamente in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sul secondo posto e ben 8 sul terzo. La piazza d’onore la mantiene la Reggina nonostante la rimonta subìta in casa dal Benevento che riprende i calabresi da 0-2 a 2-2, mentre ancora peggio va a Genoa e Parma: i liguri cadono 1-0 a Perugia nel finale (Blessin è a rischio esonero), i ducali perdono in casa il derby casalingo contro il Modena.

Recupera posizioni il Brescia che regola per 2-0 la Spal e scavalca sia il Bari (1-1 in rimonta a Como) che la Ternana, sconfitta 3-1 a Pisa, risultato che determina l’esonero di Cristiano Lucarelli (D’Aversa in vantaggio su Brocchi per la sostituzione dell’ex centravanti del Livorno). Continua la serie di risultati utili consecutivi del Suditrol, salita a 10 dopo il 2-2 raggiunto nel finale contro l’Ascoli, mentre avanzano a centro classifica sia il Cagliari che il Modena. In zona retrocessione, infine, si dividono la posta Cittadella e Cosenza con l’1-1 in Veneto, mentre l’altro scontro diretto Palermo-Venezia termina col successo dei lagunari che bagnano così l’esordio in panchina di Paolo Vanoli.

Impegnato ai Mondiali con la nazionale marocchina, il capocannoniere del campionato Cheddira (Bari) resta in vetta con 9 reti e non viene avvicinato dalla coppia Coda (Genoa)-Brunori (Palermo), fermi a 6. Seguono a quota 5 Antenucci (Bari), Ayé (Brescia), Lapadula (Cagliari), Gliozzi (Pisa) e Odogwu (Sudtirol).

CLASSIFICA: Frosinone 31; Reggina 26; Brescia e Genoa 23; Parma, Bari e Ternana 22; Sudtirol 21; Ascoli 20; Pisa e Cagliari 18; Modena 17; Cittadella 16; Cosenza, Spal, Palermo e Benevento 15; Como 14; Venezia 12; Perugia 11.

