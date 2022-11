Formula 1, Emirati Arabi: Verstappen padrone, Leclerc davanti a Perez e secondo in campionato

0 0

Max Verstappen chiude al meglio la sua straordinaria stagione, culminata col secondo titolo mondiale di fila, vincendo anche l’ultima gara, quella degli Emirati Arabi, in trionfo dopo la pole position del sabato e dopo non aver mai mollato la prima posizione in un gran premio gestito facilmente dall’olandese della Red Bull.

Tutto facile per Verstappen che vince la gara numero 15 della stagione (record assoluto in Formula 1), 35° della carriera e si permette anche di farlo con una sosta soltanto ma senza mai mettere in discussione un successo tutto sommato semplice per il campione del mondo. La Red Bull, tuttavia, non riesce a centrare l’accoppiata nella classifica piloti perché Perez, nonostante partisse in seconda posizione, non riesce a stare davanti a Charles Leclerc che arriva secondo e si tiene la platonica ma comunque onorevole piazza d’onore in classifica.

Terzo il messicano davanti a Sainz e a Russell, mentre Lewis Hamilton chiude come peggio non avrebbe potuto un’annata disgraziata ritirandosi per noie al cambio proprio alla fine. Chiude la carriera col decimo posto, un punto e una gara gagliarda Sebastian Vettel che lascia dopo 4 titoli mondiali; stesso discorso per Daniel Ricciardo, nono al traguardo, che nel 2023 tornerà alla Red Bull come terzo pilota. A proposito del prossimo anno, ufficializzati gli ultimi due posti ancora liberi: la Haas cambia Mick Schumacher col ritorno di Nico Hulkenberg, la Williams ingaggia lo statunitense Logan Sargeant in sostituzione di Latifi.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Perez (Red Bull); 4. Sainz (Ferrari); 5. Russell (Mercedes); 6. Norris (McLaren); 7. Ocon (Alpine); 8. Stroll (Aston Martin); 9. Ricciardo (McLaren); 10. Vettel (Aston Martin).

CLASSIFICA FINALE: 1. Verstappen 454; 2. Leclerc 308; 3. Perez 305.

di Marco Milan

