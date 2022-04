Serie B, 35°giornata: la Cremonese si riprende la vetta, 6 squadre in 4 punti, Pordenone in C

0 0

Read Time 1 Minute, 48 Second

Il campionato di serie B è sempre più avvincente e a soli tre turni dal termine del torneo la situazione è più ingarbugliata che mai in zona promozione con ben 6 squadre in appena 4 punti. Il Pordenone, intanto, è aritmeticamente retrocesso in serie C.

La Cremonese prova a scappare, batte 3-1 allo Zini il Cosenza e torna al comando della classifica approfittando del ko del Lecce a Reggio Calabria. I salentini restano comunque secondi, grazie al pari nello scontro diretto fra Monza e Brescia; si mantengono a portata di serie A anche il Benevento che stravince in casa del Pordenone e condanna proprio i friulani alla matematica retrocessione in C dopo tre anni, Monza e Brescia, oltre al Pisa che liquida 3-1 il Como. In zona playoff rinforza la sua posizione l’Ascoli che vince a Parma ed elimina i gialloblu dalla rincorsa promozione, mentre il pirotecnico 4-4 fra Ternana e Frosinone taglia fuori gli umbri dagli spareggi e consolida l’ottavo posto dei ciociari, tallonati comunque dal Perugia, corsaro a Vicenza, mentre invece si riducono le speranze del Cittadella, sconfitto fra le mura amiche dall’Alessandria. Si fa calda la zona bassa della classifica: il Pordenone è retrocesso, il Crotone (1-1 a Ferrara) quasi, il Vicenza perde una colossale occasione ma mantiene qualche piccola possibilità di raggiungere i playout vista la sconfitta del Cosenza. L’Alessandria, infine, prova a risucchiare la Spal ed acciuffare la salvezza diretta, con gli emiliani avanti di soli 3 punti rispetto ai piemontesi.

Restano a bocca asciutta i due battistrada della classifica marcatori, ovvero i leccesi Coda e Strefezza, fermi rispettivamente a 20 e 13 reti. Sale, invece, Corazza (Alessandria) che con la doppietta rifilata al Cittadella aggancia Donnarumma (Ternana) a 12 e stacca Vazquez (Parma) a 11. A quota 10, infine, il gruppo formato da Lapadula (Benevento), Maric (Monza), Charpentier (Frosinone), De Luca (Perugia), Baldini (Cittadella) e Valoti (Monza).

CLASSIFICA: Cremonese 66; Lecce 65; Monza 64; Pisa e Benevento 63; Brescia 62; Ascoli 58; Frosinone 55; Perugia 52; Ternana e Cittadella 48; Reggina 47; Parma 45; Como 44; Spal 35; Alessandria 32; Cosenza 28; Vicenza 25; Crotone 22; Pordenone 17.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com