Serie B, 34°giornata: il Lecce vince e prova a scappare, Cremonese ko, avanzano Monza e Benevento

0 0

Read Time 1 Minute, 38 Second

In attesa del posticipo fra Brescia e Parma, il campionato di serie B vede il Lecce solo al comando della classifica dopo il successo ottenuto dalla squadra di Baroni contro la Spal. Alle sue spalle, va ko la Cremonese, ora tallonata da Benevento e Monza.

Il Lecce doveva vincere e ha vinto, anche se a fatica e di misura in casa contro la pericolante Spal, rimanendo al comando della classifica e tentando una prima mini fuga con 2 punti di vantaggio sulla Cremonese, sconfitta a Frosinone 2-1, e sul Monza che vince a Cosenza ed aggancia i grigiorossi rientrando massicciamente in lotta per la promozione diretta, così come il Benevento che ha superato 1-0 il Vicenza e che in settimana recupererà la sua partita proprio al San Vito di Cosenza, con la possibilità di agganciare la seconda posizione. Aspettando il Brescia, il Pisa non va oltre l’1-1 a Perugia e scivola a -3 dal secondo posto, mentre in zona playoff risalgono le azioni del Frosinone e dell’Ascoli che piega al Del Duca la Reggina, così come qualche speranza di spareggi la cullano anche il Cittadella, vittorioso a Como, e la Ternana che vince 2-1 a Crotone condannando virtualmente i calabresi alla retrocessione, così come il Pordenone, battuto ad Alessandria dai piemontesi che, viceversa, sperano ancora di evitare la terza serie.

Restano a bocca asciutta i due leccesi Coda, capocannoniere con 20 reti, e Strefezza, secondo a 13, così come Donnarumma (Ternana), terzo a quota 12. Per Vazquez (Parma) le marcature sono 11, mentre il gruppone a 10 è formato da Lapadula (Benevento), Corazza (Alessandria), Charpentier (Frosinone), Maric (Crotone), Baldini (Cittadella), De Luca (Perugia) e Valoti (Monza).

CLASSIFICA: Lecce 65; Cremonese e Monza 63; Pisa e Benevento* 60; Brescia 58; Ascoli 55; Frosinone 54; Perugia e Cittadella 48; Ternana 47; Parma* 45; Como e Reggina 44; Spal 34; Alessandria 29; Vicenza e Cosenza* 25; Crotone 21; Pordenone 17. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com