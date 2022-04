Formula 1, Australia: Leclerc domina e scappa in classifica. Altro ritiro per Verstappen

0 0

Charles Leclerc vince la sua seconda gara su tre nel 2022, conferma lo stato di grazia della Ferrari ed approfitta del secondo ritiro di Max Verstappen per allungare nella classifica piloti che ora vede il monegasco in fuga con 34 punti di vantaggio su Russell, secondo, e ben 46 sull’olandese.

DOMINIO: poco da dire sulla gara di Leclerc e di una Ferrari pressoché perfetta. Pole position (11°della carriera) al sabato, supremazia fin dal primo giro in gara la domenica, col pilota di Montecarlo a fare il bello e il cattivo tempo davanti alle due Red Bull, inanellando giri veloci a raffica e tenendo a debita distanza Verstappen che ha fatto il possibile rimanendo alle spalle del ferrarista fino al clamoroso ritiro che gli costa il secondo zero in tre gare a confronto di un Leclerc che ha già due vittorie ed un secondo posto, il che significa fuggire in testa alla classifica piloti e mettere paura ai rivali, anche perché la Ferrari, oltre che più veloce, appare pure più affidabile della concorrenza.

PREOCCUPAZIONE: c’è tensione, malumore e preoccupazione in casa Red Bull perché il secondo ko in tre gare per Max Verstappen vuol dire inseguire già la Ferrari e capire cosa non vada nell’affidabilità di una macchina potente e veloce, ma anche troppo vulnerabile. Il campione del mondo in carica è stato obbligato a ritirarsi sia all’esordio in Bahrain che a Melbourne ed in entrambi i casi senza colpe, fermato da guai alla vettura con due zeri che, in ottica mondiale, rischiano di essere pesantissimi per l’olandese. I punti persi si possono recuperare, ma una macchina poco affidabile corre il pericolo di compromettere la corsa ai due titoli mondiali.

IN RIPRESA: può uscire più rinfrancata dal fine settimana australiano la Mercedes che non è ancora al livello di Ferrari e Red Bull, ma che torna almeno in gioco per le prime posizioni. Sia Russell (che ha preso addirittura il podio grazie al ritiro di Verstappen ed è ora secondo nella classifica piloti) che Hamilton hanno guidato benissimo sin dalla partenza con il 7 volte campione del mondo capace di scattare da quinto a terzo già dopo la prima curva. Difficile capire in quanto tempo e se la vettura tedesca potrà recitare un ruolo da protagonista nel 2022, ma certo dopo le difficoltà di velocità e potenza palesate nei primi due gran premi, la Mercedes prova a risalire da un limbo che non le appartiene. Primi punti in campionato per la Williams, decima con Alexander Albon.

RESOCONTO: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Perez (Red Bull); 3. Russell (Mercedes); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Norris (McLaren); 6. Ricciardo (McLaren); 7. Ocon (Alpine); 8. Bottas (Alfa Romeo); 9. Gasly (Alpha Tauri); 10. Albon (Williams).

CLASSIFICA: 1. Leclerc 71; 2. Russell 37; 3. Sainz 33.

di Marco Milan

