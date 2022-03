Serie B, 27°giornata: Lecce solo al comando, 4 squadre in 3 punti

0 0

Il campionato di serie B continua ad essere avvincente ed entusiasmante, soprattutto nei primi posti della classifica con il primato che passa di testimone ad ogni giornata (forse perché si gioca ogni tre giorni con conseguente usura di muscoli e fiato) e con le prime 4 della graduatoria divise da appena 3 punti.

Solo in testa c’è il Lecce che batte 3-1 in casa l’Ascoli, in seconda posizione sale il Brescia, autore di una rimonta d’altri tempi contro il Perugia che al Rigamonti era in vantaggio per 1-0 e che negli ultimi minuti subisce prima il pareggio e poi il sorpasso della squadra di Filippo Inzaghi. Terzo posto per la Cremonese che ottiene un buon punto a Benevento, soprattutto perché lascia proprio i campani a distanza di sicurezza; quarta piazza per il Pisa che supera 3-2 il Crotone col brivido finale di essere passato dal 3-0 al potenziale e incredibile 3-3. In zona playoff resistono il Benevento, il Monza (che riacciuffa sull’1-1 il Parma solo nei minuti finali) ed il Frosinone che batte il Cosenza grazie ad un calcio di rigore ottenuto poco prima del 90′. In zona retrocessione, piccoli passi avanti per Spal (0-0 col Cittadella) ed Alessandria (1-1 in rimonta con il Como), mentre la Reggina e la Ternana affondano ulteriormente Vicenza e Pordenone vincendo i rispettivi incontri casalinghi. La situazione dei friulani e del Crotone è delicatissima e la salvezza appesa ad un filo ormai estremamente sottile.

Doppietta per Coda (Lecce), capocannoniere del campionato con 16 reti, a seguire l’altro leccese Strefezza con 11, mentre raggiungono Lapadula (Benevento) a quota 10 Vazquez (Parma), De Luca (Perugia) e Charpentier (Frosinone), un gradino sopra Corazza (Alessandria), fermo a 9 marcature.

CLASSIFICA: Lecce 52; Brescia 51; Cremonese 50; Pisa 49; Benevento 47; Monza 45; Frosinone 44; Ascoli e Cittadella 42; Perugia 41; Reggina 38; Como 36; Ternana 34; Parma 33; Spal 28; Alessandria 24; Cosenza 23; Vicenza 18; Crotone 15; Pordenone 12.

di Marco Milan

