Serie B, 28°giornata: Cremonese e Lecce al comando, vittoria thrilling del Monza

0 0

Read Time 1 Minute, 45 Second

19 reti, 3 successi esterni e 4 pareggi nella 28.ma giornata del campionato di serie B che vede la coppia Cremonese-Lecce in testa alla classifica e fa registrare il rinvio della gara fra Cosenza e Benevento, causa le troppe positività al Covid emerse nella formazione campana.

Una poltrone per due, dunque, al comando del campionato cadetto con la Cremonese che aggancia il Lecce in vetta grazie al successo ottenuto in rimonta e nel finale contro il Brescia, e al pareggio dei salentini in casa del Perugia. Ad un punto dalle due battistrada c’è il Pisa che vince di misura in casa del fanalino di coda Pordenone, in quarta posizione scivola il Brescia che vede ora a 3 punti il Monza che espugna Cittadella al 90′ inoltrato e in 9 contro 11; una vittoria che nell’economia mentale della stagione potrebbe contare più del semplice +3 in classifica. In zona playoff resiste il Frosinone che ad Ascoli agguanta l’1-1 nel finale e si allontanano sia il Perugia che il Cittadella. Per quanto concerne le retrovie, infine, termina 1-1 Parma-Reggina (risultato inutile per gli emiliani, più positivo per i calabresi), mentre i colpi li piazzano la Spal, vittoriosa per 2-0 a Como, ed il Vicenza che supera in casa la Ternana e torna prepotentemente a sperare nella salvezza. Lo 0-0 fra Crotone ed Alessandria, invece, riduce al lumicino le speranze di salvezza dei rossoblu e lascia comunque i piemontesi con l’acqua alla gola.

Va ancora in gol Coda (Lecce), sempre più capocannoniere con 17 reti (98 in serie B per il centravanti giallorosso), addirittura a +6 sul compagno di squadra Strefezza, fermo a 11. Sul podio, a quota 10, Charpentier (Frosinone), De Luca (Perugia) e Vazquez (Parma), mentre seguono a 9 Donnarumma (Ternana), Lapadula (Benevento) e Corazza (Alessandria).

CLASSIFICA: Cremonese e Lecce 53; Pisa 52; Brescia 51; Monza 48; Benevento* 47; Frosinone 45; Ascoli 43; Perugia e Cittadella 42; Reggina 39; Como 36; Parma e Ternana 34; Spal 31; Alessandria 25; Cosenza* 23; Vicenza 21; Crotone 16; Pordenone 12. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com