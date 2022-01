Serie B, 19°giornata: Pisa ko in casa, il Brescia si porta a -1. Tre gare rinviate per Covid

0 0

La serie B riparte dopo la lunga sosta, ma il Covid continua a falcidiare il campionato costringendo la Lega a tre rinvii: Cittadella-Cosenza, Parma-Crotone e Vicenza-Alessandria, infatti, vengono rimandate a data da destinarsi causa le troppe positività al virus di molti tesserati.

Nelle restanti gare, comunque, il Pisa cade in casa contro il Frosinone dopo essere passato in vantaggio e vede avvicinarsi il Brescia che espugna il campo della Reggina portandosi ad un sol punto dai toscani e dalla vetta della classifica. Manca tale avvicinamento, invece, il Benevento che viene raggiunto nel finale sull’1-1 dalla Spal che vedeva l’esordio in panchina di Venturato dopo l’esonero di Clotet; Benevento agganciato al terzo posto dalla Cremonese che regola allo Zini per 2-0 il Como, ed avvicinato dal Lecce che piega di misura a domicilio il Pordenone. Restano in zona playoff il Monza che raggiunge al 95′ il Perugia sul 2-2 evitando pure di perdere l’imbattibilità casalinga che perdura dallo sscorso maggio, l’Ascoli che travolge in trasferta la Ternana per 4-2 ed il già citato Frosinone. Nella zona bassa della classifica, infine, fa punti solo la Spal, mentre l’impressione è che lo scontro fra Vicenza ed Alessandria (non appena si giocherà) possa essere l’ultima spiaggia per i veneti che stanno provando anche con un calciomercato importante ad evitare la retrocessione in serie C.

Non si muove la testa della classifica marcatori con Lapadula (Benevento) che resta al comando a 10 reti ma che potrebbe presto cambiare squadra per divergenze con società ed allenatore. Ad inseguire l’ex milanista resta Strefezza (Lecce) a 10, poi Coda (Lecce), Falletti (Ternana), Corazza (Alessandria) e Charpentier (Frosinone) con 9 reti, a precedere Donnarumma (Ternana), Dionisi (Ascoli), Baldini (Cittadella) e De Luca (Perugia), tutti a 7.

CLASSIFICA: Pisa 38; Brescia 37; Cremonese e Benevento 35; Lecce* 34; Monza 32; Frosinone 31; Ascoli e Cittadella* 29; Perugia 28; Como* 25; Parma*, Reggina e Ternana 23; Spal 21; Alessandria* 17; Cosenza* 16; Crotone* 11; Pordenone 8; Vicenza** 7. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

