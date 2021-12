Serie B, 17°giornata: vincono Pisa e Brescia, super rimonta del Monza

0 0

Non muta nulla, o quasi, in testa alla classifica del campionato di serie B dopo la 17.ma giornata che fa registrare i successi di Pisa e Brescia che restano al primo e al secondo posto della graduatoria, tallonate dal trio Lecce, Benevento, Monza.

Il colpo di giornata è certamente quello della capolista Pisa che vince lo scontro diretto contro il Lecce per 1-0, conferma le ambizioni da primato e, soprattutto, mantiene la testa del campionato con 2 punti di vantaggio sul Brescia, anch’esso vittorioso ma in trasferta, 2-0 sul campo del Brescia. Ad inseguire le due battistrada resta il Lecce, nonostante il ko di Pisa, che viene però agganciato dal Benevento (corsaro 2-0 a Terni) e dal Monza che firma il capolavoro della settimana vincendo in rimonta la gara del Brianteo contro il Frosinone che era in vantaggio per 2-0 a venti minuti dal 90′ prima di subire il ribaltone della formazione di Stroppa. Avanzano pure Cremonese e Cittadella: i lombardi superano 3-2 il Crotone determinando indirettamente l’esonero di Pasquale Marino sulla panchina dei calabresi dove viene richiamato Modesto, mentre i veneti travolgono per 3-0 l’Ascoli e superano proprio i marchigiani in classifica. Resta a metà classifica il sempre più ingolfato Parma, raggiunto sul pari anche dal Perugia, infine in zona salvezza il colpaccio è dell’Alessandria che vince 4-0 a Reggio Calabria contro una Reggina in caduta libera, mentre perdono ancora il Crotone ed il Vicenza, superato in casa dal Como, e pareggiano Pordenone e Cosenza in uno scontro diretto che aiuta più la classifica dei silani (che ritrovavano Occhiuzzi in panchina dopo l’esonero di Zaffaroni) rispetto ai friulani, sempre più staccati in classifica ma che, quantomeno, lasciano al Vicenza l’ultimo posto.

E’ Lapadula (Benevento), grazie alla doppietta contro la Ternana, il nuovo capocannoniere del torneo con 10 reti, staccando Strefezza (Lecce) a 9, Coda (Lecce) e Charpentier (Frosinone) a 8. Seguono a quota 7 marcature Donnarumma e Falletti (Ternana), Dionisi (Ascoli) e Baldini (Cittadella).

CLASSIFICA: Pisa 35; Brescia 33; Lecce, Benevento e Monza 31; Cremonese 29; Cittadella 28; Ascoli e Perugia 26; Frosinone 25; Como 24; Reggina e Ternana 22; Parma e Spal 20; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone e Pordenone 8; Vicenza 7.

di Marco Milan

