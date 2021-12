Serie B, 16°giornata: altro ribaltone in testa, Pisa primo, Brescia scavalcato anche dal Lecce

0 0

Read Time 1 Minute, 36 Second

17 reti, ben 5 successi esterni e 2 pareggi nella 16°giornata del campionato di serie B che vede cambiare la testa della classifica per la terza settimana di fila. Il Pisa opera un nuovo sorpasso sul Brescia, ora superato anche dal Lecce.

Torna al primo posto il Pisa, dunque, dopo la vittoria di misura a Como e grazie al ko casalingo del Brescia nel derby lombardo col Monza che passa 2-0 al Rigamonti. Gli uomini di Filippo Inzaghi passano così dal primo al terzo posto, scavalcati anche dal Lecce che liquida per 2-0 la Reggina e si porta in seconda posizione. Avvicinano le zone altissime di classifica pure il già citato Monza ed il Benevento, vittorioso in rimonta sul Pordenone ultimo della classe, mentre rallenta l’Ascoli (0-0 col sempre più indecifrabile Parma) e risale la Cremonese, corsara 2-0 a Cosenza, risultato che mette sulla graticola il tecnico dei calabresi Zaffaroni, sull’orlo dell’esonero e coi nomi di Occhiuzzi (ancora sotto contratto col club silano), Cosmi e Dionigi in lizza per la sostituzione. Pareggia il Frosinone (1-1 con la Ternana) che viene agguantato in zona playoff dal Perugia che batte per 1-0 il Vicenza. Nei bassifondi, perdono le ultime quattro, col Crotone sconfitto in casa da una Spal sempre più in ripresa e l’Alessandria beffata tra le mura amiche dal Cittadella.

Charpentier (Frosinone) aggancia al comando della classifica marcatori Coda e Strefezza (Lecce) e Lapadula (Benevento) a 8 reti, seguiti a quota 7 da Donnarumma e Falletti (Ternana) e da Dionisi (Ascoli) e a 6 da Lucca (Pisa), De Luca (Perugia), Galabinov (Reggina), Mulattieri (Crotone), Corazza (Alessandria), Colombo (Spal) e Dany Mota (Monza).

CLASSIFICA: Pisa 32; Lecce 31; Brescia 30; Benevento e Monza 28; Cremonese ed Ascoli 26; Perugia, Frosinone e Cittadella 25; Reggina e Ternana 22; Como 21; Spal 20; Parma 19; Cosenza 15; Alessandria 14; Crotone 8; Vicenza e Pordenone 7.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com