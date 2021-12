Serie B, 15°giornata: controsorpasso del Brescia sul Pisa, avanzano Lecce, Ascoli, Monza e Benevento

0 0

Read Time 1 Minute, 56 Second

29 reti, 4 vittorie esterne e 3 pareggi nella quindicesima giornata del campionato di serie B in cui cambia nuovamente la capolista: il Brescia, infatti, scavalca un’altra volta il Pisa e si riprende la vetta della classifica dopo il successo ottenuto a Parma ed il pareggio dei toscani col Perugia.

Sembrava un turno favorevole al Pisa e invece si è trasformato in un turno pro Brescia. I lombardi hanno espugnato Parma per 1-0 gettando ancora più nel baratro i ducali ed hanno approfittato del pari casalingo del Pisa contro il Perugia, un risultato che permette al Brescia di riprendersi la vetta del campionato dopo lo scontro diretto perso proprio contro i toscani. Si avvicina alla promozione diretta il Lecce, corsaro per 3-1 in casa della Spal con doppietta del grande ex Strefezza, e attenzione anche ad Ascoli, Monza e Benevento che continuano a scalare posizioni: i marchigiani vincono a Reggio Calabria (secondo ko consecutivo per i calabresi), i brianzoli strapazzano il Cosenza 4-1, i campani espugnano Vicenza nella gara più rocambolesca della giornata con 2-0 iniziale giallorosso, pareggio vicentino nel finale e 3-2 decisivo degli uomini di Caserta a tempo scaduto. In zona playoff Cremonese e Frosinone si bloccano a vicenda pareggiando per 1-1 il loro confronto diretto, così come frena anche il Cittadella che si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dal coriaceo Como, mentre avanza la Ternana che supera per 1-0 un Crotone sempre più disperato, esattamente come il Vicenza e come il Pordenone che, però, riesce almeno a vincere la prima partita del suo campionato battendo per 2-0 l’Alessandria che, viceversa, è sempre nei bassifondi della la classifica nonostante gli ultimi ottimi risultati.

In testa alla classifica dei marcatori c’è un terzetto: due sono del Lecce, Coda e Strefezza, l’altro è un ex leccese ora al Benevento, e cioè Lapadula, tutti a 8 reti. A quota 7 seguono Dionisi (Ascoli), Donnarumma e Falletti (Ternana), e Charpentier (Frosinone), a 6 Lucca (Pisa), Mulattieri (Crotone), Colombo (Spal), Corazza (Alessandria), Galabinov (Reggina) e Mota Carvalho (Monza).

CLASSIFICA: Brescia 30; Pisa 29; Lecce 28; Ascoli, Monza e Benevento 25; Frosinone 24; Cremonese 23; Reggina, Perugia e Cittadella 22; Como e Ternana 21; Parma 18; Spal 17; Cosenza 15; Alessandria 14; Crotone 8; Vicenza e Pordenone 7.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com